Immobili occupati: fino a 7 anni di reclusione

Il Governo introduce il reato di occupazione di immobile altrui, punibile con una pena da due a sette anni di reclusione, sanzioni anche per i blocchi.

Rischia da due a sette anni di reclusione chi occupa in modo arbitrario un immobile destinato a domicilio altrui. Una novità approvata dal Governo e inserita nel Ddl Sicurezza, precisamente nell’articolo 10, che introduce nel Codice Penale l’articolo 634-bis.

Il reato di occupazione di immobili altrui, si applica in caso di occupazione arbitraria non solo dell’immobile ma anche delle sue pertinenze, pure nel caso in cui la casa sia ceduta ad altri in modo fraudolento.

Chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, è punito con la reclusione da due a sette anni. Alla stessa pena soggiace chiunque si appropria di un immobile altrui o di sue pertinenze con artifizi o raggiri ovvero cede ad altri l’immobile occupato.

Spicca infine nel nuovo Ddl Sicurezza l’articolo 14, che impone la detenzione anche per chi impedisce la realizzazione di un’opera pubblica o di una infrastruttura strategica con occupazione o manifestazione: in questi casi, infatti, si rischi ala reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro, ad esempio in caso di blocco stradale o ferroviario effettuato con i propri corpi.