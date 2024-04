Esenzione IMU retroattiva sugli immobili occupati

L'IMU su immobili occupati dopo la denuncia non è mai dovuta, spetta il rimborso: sentenza Corte Costituzionale.

L’esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente si applica in tutti i casi in cui c’è la denuncia penale, indipendentemente dalla data.

Quindi, non solo a quelli successivi al primo gennaio 2023, entrata in vigore della non imponibilità fiscale per gli immobili occupati.

Questo perché la Corte Costituzionale ha definito illegittima l’IMU su immobili per i quali il proprietario ha denunciato l’occupazione abusiva.

Il parere della Consulta sulla disciplina IMU

Il riferimento è la sentenza 60/2024 della Consulta, che rende retroattiva la disposizione della legge di Bilancio 2023, o per meglio dire la supera ampliando un principio di diritto.

La sentenza stabilisce che la legge istitutiva dell’IMU (decreto legislativo 23/2011) avrebbe dovuto sin dall’inizio prevedere l’esenzione dal pagamento dell’imposta municipale unica (IMU) in caso di occupazione abusiva dell’immobile in presenza di denuncia agli organi istituzionali preposti.

L’imposta sugli immobili è stata poi successivamente modificato a più riprese, cambiando anche nome, attualmente è disciplinata dalla legge 160 del 2019.

Esenzione per case occupate

Sugli immobili occupati è intervenuta una variazione con la manovra del 2023 (comma 81 della legge 197/2022), che ha in effetti stabilito l’esenzione, a decorrere dal 1° gennaio 2023, per gli immobili occupati, «non utilizzabili né disponibili», per i quali «sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale».

Retroattività dell’esenzione

Quest’ultima legge è applicabile solo dal 2023. Per i periodi precedenti, l’IMU sugli immobili occupati è stata invece pagata, perché non era prevista l’esenzione. Ebbene, la Corte interviene su questo, ritenendo:

irragionevole affermare che sussista la capacità contributiva del proprietario che abbia subito l’occupazione abusiva di un immobile che lo renda inutilizzabile e indisponibile e si sia prontamente attivato per denunciarne penalmente l’accaduto, tanto che il legislatore, come già rilevato, è intervenuto con la legge n. 197 del 2022 per dichiarare non dovuta l’imposta in questione.

Oltre ad essere irragionevole, è anche:

contrario al principio della capacità contributiva che il proprietario di un immobile occupato abusivamente, il quale abbia sporto tempestiva denuncia all’autorità giudiziaria penale sia, ciò nonostante, tenuto a versare l’IMU per il periodo decorrente dal momento della denuncia a quello in cui l’immobile venga liberato, perché la proprietà di tale immobile non costituisce, per il periodo in cui è abusivamente occupato, un valido indice rivelatore di ricchezza per il proprietario spogliato del possesso.