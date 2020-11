Reddito di Cittadinanza e REM: ecco il bilancio INPS

Osservatorio INPS sul Reddito e Pensione di Cittadinanza e sul REM: ecco quanti sono i beneficiari a novembre 2020 e lo stato delle domande non accolte.

Rinnovo e domanda RdC: istruzioni caso per caso 9 Ottobre 2020 L’INPS ha pubblicato l’Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza aggiornato all’11 novembre, facendo il punto sulla platea dei beneficiari di RdC e PdC dall’avvio della misura nell’aprile 2019 allo scorso ottobre.

Contestualmente, è stata analizzata anche l’erogazione dello strumento straordinario istituito per l’emergenza Covid, ossia il Reddito di Emergenza (articolo 82, decreto-legge 34/2020), versato da maggio ad agosto.

Reddito di Cittadinanza

Per quanto concerne la prima misura (RdC e PdC), ad oggi, su circa due milioni e mezzo di domande presentate ne sono state accolte un milione e mezzo. Delle restanti, la metà sono in lavorazione e l’altra metà, ossia circa mezzo milione di istanze, sono state respinte o cancellate. Dall’avvio dello strumento ad oggi, invece, circa 200mila nuclei familiari sono decaduti dal diritto. Il grosso dei percettori è localizzato nel Sud e Isole (576.525), seguito da Nord (240.827) e Centro (153.279).

Reddito di Emergenza

REm: nuova domanda INPS dal 10 novembre 9 Novembre 2020 Per quanto riguarda il REm, su circa 600mila domande da parte di altrettanti nuclei familiari, ne sono state accolte circa la metà (291.206) mentre la restante parte è stata quasi per intero respinta (304.497). In attesa di definizione sono 4.260 istanze.

La distribuzione geografica delle domande è analoga grosso modo a quella del RdC e PdC, con la maggior concentrazione di richieste pervenute dal Mezzogiorno e dalle Isole, seguite da quelle giunte dal Nord Italia e dal Centro del Paese.