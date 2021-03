Regole Covid su negozi e spostamenti dal 15 marzo

Il Decreto Legge 13 marzo n. 30 e il DPCM 2 marzo 2021 forniscono il quadro normativo di riferimento da seguire a partire da lunedì 15 marzo nell’ambito delle disposizioni per il contenimento dei contagi da Covid-19, coordinandosi con le Ordinanze del Ministero della Salute del 5 marzo e con quelle del 12 marzo, 13 marzo 2021 e 27 febbraio 2021.

Mappa Covid regionale

Dal 15 marzo al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile, in tutte le zone gialle si applicano le disposizioni previste per le zone arancioni. Il 3, 4 e 5 aprile, su tutto il territorio nazionale (tranne in zona bianca), si applicano le restrizioni previste per le zone rosse.

Area bianca : Sardegna;

: Sardegna; Area gialla : Calabria, Liguria, Sicilia, Valle d’Aosta;

: Calabria, Liguria, Sicilia, Valle d’Aosta; Area arancione : Abruzzo, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Umbria;

: Abruzzo, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Umbria; Area rossa: Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia di Trento, Puglia e Veneto.

Le Regioni e le Province autonome possono adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive, di carattere locale, per conoscere le quali è necessario fare riferimento ai canali informativi istituzionali dei singoli enti.

Spostamenti in zona rossa

Fino al 6 aprile sono ammessi soltanto gli spostamenti:

per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma);

per rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, compreso il rientro nelle “seconde case” ubicate dentro e fuori regione (è prevista una FAQ specifica).

Gli spostamenti per far visita a parenti e amici o comunque abitazioni private diverse dalla propria sono vietati fino al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile 2021.

Nei giorni 3, 4 e 5 aprile (ponte di Pasqua e Pasquetta) sarà consentito una volta al giorno spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata della stessa Regione, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a figli minori di 14 anni, disabili o non autosufficienti che convivono con loro.

Negozi in zona rossa

Sono sospese le attività di commercio al dettaglio, ad eccezione di generi alimentari e di prima necessità (elencati nell’allegato 23 del decreto). Tale vendita può avvenire sia negli esercizi di vicinato (piccoli negozi) sia nelle medie e grandi strutture o centri commerciali, purché limitandosi ai beni consentiti. In pratica, il responsabile di ogni attività commerciale può esercitare esclusivamente l’attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, precludendo ai clienti l’accesso a beni diversi (nel caso, anche rimuovendo i beni stessi). Tale regola vale per qualunque giorno di apertura: feriale, prefestivo o festivo.

Restano chiusi i centri commerciali nei festivi e prefestivi. Sono invece sempre chiusi i mercati, salvo per generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte anche edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie (sempre nel rispetto dei protocolli di sicurezza).

Negozi aperti in zona rossa