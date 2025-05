Avvio impresa con la NASpI anticipata: ecco come fare

Come avviare un’attività di lavoro autonomo o una ditta individuale con il pagamento anticipato della NASpI: requisiti, procedura e regole da rispettare.

Chi ha diritto alla NASpI può scegliere di ottenere il pagamento anticipato dell’indennità di disoccupazione per avviare una nuova attività di lavoro autonomo o impresa individuale.

A prevederlo è stata negli anni scorsi la riforma degli ammortizzatori sociali (articolo 8 del dlgs 22/2015) per incentivare l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità e la misura è ancora attivabile.

NASPI anticipata per avvio attività

Può essere richiesta l’erogazione dell’importo complessivo della NASPI in un’unica soluzione (così da avere la liquidità necessaria) per avviare una propria attività autonoma, per aprire una ditta individuale o per sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

Per attività di lavoro autonomo si intende l’esercizio di arti o professioni che comportino l’assoggettamento all’obbligo di iscrizione ad un regime assicurativo diverso da quelli previsti per i lavoratori dipendenti, con o senza Partita IVA.

Può accedere alla NASpI anticipata anche il lavoratore che intenda sviluppare a tempo pieno un’attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione.

Domanda di NASpI anticipata

La domanda va presentata all’INPS entro 30 giorni dalla data di inizio dell‘attività agevolabile (attività autonoma, impresa individuale o sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa), a pena la decadenza dell’incentivo per via telematica.

La richiesta si può fare via web dal sito INPS, tramite apposito servizio online direttamente da cittadino oppure tramite patronato o Contact Center Multicanale. Alla domanda, va allegata la documentazione comprovante l’avvio dell’attività autonoma, che può essere resa anche attraverso un’autocertificazione.

Diritti e doveri

È motivo di decadenza dell’incentivo all’autoimprenditorialità l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI. In tale caso il beneficiario dovrà restituire l’intero ammontare dell’anticipazione ottenuta. A chi richiede l’erogazione anticipata della NASpI non spetta l’accredito della corrispondente contribuzione figurativa per i periodi di disoccupazione indennizzati.

Tutti i dettagli sul sito INPS.