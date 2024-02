Bonus Psicologico 2024, in arrivo la Circolare attuativa INPS dopo il riparto risorse: calendario domande, istruzioni e requisiti per il contributo.

INPS Aumento NASpI, CIG, sussidi e indennità di lavoro: tabelle INPS 2024 Tabelle INPS 2024 con massimali e importi degli ammortizzatori sociali, sussidi e indennità di disoccupazione: tutti gli importi rivalutati all’inflazione.

INPS Sostegni per handicap e malattia grave: bando INPS Scade il 29 febbraio il nuovo bando INPS per la richiesta di contributi ai dipendenti e pensionati Poste – ex IPOST per handicap grave e grave malattia.

INPS Anticipo del TFS: l’INPS chiede nuove regole di liquidazione Anticipo TFR e TFS: l’INPS chiede un intervento normativo per velocizzare la liquidazione e una nuova procedura per i prestiti a tasso fisso dell’1%.

INPS Pensionati all’estero: detrazioni familiari da comunicare all’INPS In scadenza la dichiarazione all’INPS per il periodo d’imposta 2024 da parte dei pensionati residenti all’estero per la detrazione dei carichi di famiglia.