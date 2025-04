Pagamenti INPS di maggio: arrivano pensioni, Assegno Unico, NASpI, ADI e SFL

Tutte le date di pagamento delle prestazioni INPS di maggio 2025: il calendario completo, dalle pensioni alle indennità per famiglie e lavoratori.

I pagamenti INPS di maggio 2025 slittano per alcune prestazioni (ad esempio per le pensioni) a causa della Festa dei Lavoratori mentre per altri sussidi, indennità e prestazioni sociali le date restano quelle prefissate nel calendario ordinario.

Di seguito, vediamo una per una le date di pagamento delle principali prestazioni previste per il mese di maggio.

Pensioni di maggio 2025: quando arrivano?

Pensioni di maggio: ricalcolo tasse e importi 15 Aprile 2025 Il pagamento delle prossime pensioni sarà accreditato a partire dal 2 maggio. Questo ritardo è dovuto alla Festa del Lavoro (giovedì 1° maggio), motivo per cui il pagamento delle pensioni slitta al successivo primo giorno bancabile.

Per i pensionati che riscuotono l’assegno in contanti presso Poste Italiane, il pagamento segue il calendario alfabetico in base alle lettere iniziali del cognome:

2 maggio : dalla A alla B

: dalla A alla B 3 maggio : dalla C alla D (mattina)

: dalla C alla D (mattina) 5 maggio : dalla E alla K

: dalla E alla K 6 maggio : dalla L alla O

: dalla L alla O 7 maggio : dalla P alla R

: dalla P alla R 8 maggio: dalla S alla Z

Importante: si consiglia di verificare sempre la turnazione alfabetica presso il proprio Ufficio postale di riferimento.

Assegno Unico: quando arriva a maggio 2025?

L’Assegno Unico e Universale (AU) verrà erogato tra il 18 e il 20 maggio 2025 per chi già percepisce il beneficio senza modifiche. Se l’ISEE è stato aggiornato, l’accredito avverrà verso la fine del mese. Gli arretrati relativi a modifiche recenti della Legge di Bilancio 2025 saranno accreditati insieme alla rata di maggio.

Per evitare errori nei pagamenti, ricordiamo che è fondamentale aggiornare l’ISEE tempestivamente per ricevere l’importo corretto.

Assegno di Inclusione: quando viene pagato?

L’Assegno di Inclusione (ADI) sarà erogato per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 9.360 euro in due date distinte:

15 maggio 2025 : per i beneficiari della prima erogazione

: per i beneficiari della prima erogazione 27 maggio 2025: per coloro che già ricevono l’ADI

Il pagamento del Supporto Formazione e Lavoro (SFL) seguirà due date specifiche a maggio:

15 maggio 2025 : per le domande presentate dopo il 15 aprile 2025

: per le domande presentate dopo il 15 aprile 2025 27 maggio 2025: per le richieste inviate entro il 15 aprile 2025

Carta Acquisti: verrà pagata a maggio 2025?

Non è previsto per maggio il pagamento della Carta Acquisti, che avverrà regolarmente a giugno 2025, con l’accredito dei 80 euro per i due mesi di spettanza

NASpI e DIS-COLL: quando arrivano a maggio?

Le indennità NASpI e DIS-COLL verranno erogate a partire dalla metà di maggio, con date variabili in base alla tempistica di presentazione della domanda.

I beneficiari delle prestazioni INPS, sia di disoccupazione che di altro tipo, possono verificare le date di accredito e gli importi ricevuti accedendo al proprio Fascicolo Previdenziale online, utilizzando le credenziali digitali (SPID, CIE, CNS). In caso di ritardi o problemi, è consigliabile contattare direttamente l’INPS tramite il Contact Center o recarsi presso una sede territoriale.