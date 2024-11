Controlli sulle imprese: Governo e Comuni si alleano per attuare la riforma

Intesa tra ANCI e Ministero della PA per l’attuazione della riforma del sistema dei controlli rivolti alle imprese.

Nuova intesa siglata tra ANCI e Funzione Pubblica, volta a supportare i Comuni nel censimento dei controlli sulle imprese, attivati in base a quanto previsto dal decreto legislativo n. 103/2024 che introduce semplificazioni incentivando un nuovo approccio nei rapporti tra autorità e attività economiche.

Riforma dei controlli alle imprese: le nuove certificazioni 1 Agosto 2024 L’accordo si inserisce nel nuovo sistema di controlli rivolti alle imprese e prevede una stretta collaborazione tra ANCI e Ministero della PA per attuare i contenuti della riforma, rendendo le verifiche maggiormente efficaci e semplici.

Cosa prevede? Controlli più razionali ed efficaci, che incentivano i comportamenti virtuosi, passando da una logica sanzionatoria alla prevenzione degli illeciti sulla base di una fiducia reciproca, e rilanciare così lo sviluppo e la crescita del Paese.

Valido fino al 31 dicembre 2026, il protocollo prevede che l’ANCI si adoperi per limitare gli oneri a carico dei Comuni e che il Ministro per la PA si impegni a fornire supporto tecnico e metodologico alle amministrazioni locali, attivando un canale diretto per segnalare difficoltà interpretative e applicative.