Decreto Bollette e nuova NaDEF per la Legge di Bilancio 2023

Prossimo CdM il 4 novembre, all'ordine del giorno la NaDEF con i numeri della Legge di Bilancio e il Decreto Bollette per famiglie e imprese.

Venerdì 4 novembre arrivano in Consiglio dei Ministri i primi temi economici, ossia la NaDEF e auspicabilmente il Decreto Bollette, oltre alle deleghe ai ministeri.

Nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza sarà quantificato l’aggiustamento del deficit, dal quale arriveranno risorse per finanziare la Legge di Bilancio 2023. La NaDEF approvata dal Governo Draghi vede un deficit 2022 al 5,1% e un disavanzo 2023 al 3,4%. In base alle anticipazioni, invece, il Governo Meloni dovrebbe alzare la previsione del deficit 2023 sopra il 4%, liberando così risorse da utilizzare in Manovra.

Le misure contro il caro energia e prezzi prorogheranno i benefici in scadenza imminente: lo sconto sui carburanti alla pompa e i crediti d’imposta alle imprese. Meno probabile un rinnovo del Bonus 150 euro anti inflazione. Nel CdM del 4 novembre sono stati annunciati da Meloni “alcuni primi provvedimenti” in ambito energia.

Nel frattempo, nel CdM del 31 ottobre è stata approvata la legge sul carcere ostativo (impedisce ai detenuti all’ergastolo per mafia di ottenere benefici se non collaborano con la giustizia) e la proroga a fine dicembre dell’entrata in vigore di alcune norme della Riforma Cartabia sul processo penale, per consentire ai tribunali di adeguarsi alle novità. Ancora: una legge contro i rave party e inasprimento delle pene (reclusione da 3 a 6 anni, multe da mille a 10mila euro, procedura d’ufficio «se il fatto è commesso da più di 50 persone».

Nella stessa seduta sono state definite le nuove regole Covid per medici e sanitari e sono stati nominati otto viceministri e 31 sottosegretari.

I nuovi viceministri:

Esteri: Edmondo Cirielli (Fdi),

Giustizia: Francesco Paolo Sisto (Fi)

Economia: Maurizio Leo (Fdi),

Industria e Mde in Italy: Valentino Valentini (Fi),

Ambiente: Vannia Gava (Lega),

Infrastrutture: Galeazzo Bignami (Fdi) Edoardo Rixi (Lega),

Lavoro: Maria Teresa Bellucci (Fdi).

I nuovi sottosegretari:

Esteri: Giorgio Silli, Maria Tripodi,

Interni: Emanuele Prisco, Wanda Ferro, Nicola Molteni,

Giustizia: Andrea Delmastro Delle Vedove, Andrea Ostellari,

Difesa: Isabella Rauti Matteo Perego,

Economia: Lucia Albano, Federico Freni Sandra Savino,

Mise: Fausta Bergamotto, Massimo Bitonci,

Ambiente: Claudio Barbaro,

Agricoltura: Patrizio La Pietra, Luigi D’Eramo,

Infrastrutture: Tullio Ferrante,

Lavoro: Claudio Durigon,

Istruzione: Paola Frassinetti,

Università e ricerca: Augusta Montaruli,

Cultura: Gianmarco Mazzi, Lucia Borgonzoni, Vittorio Sgarbi,

Salute: Marcello Gemmato,

Rapporti con il Parlamento: Giuseppina Castiello, Matilde Siracusano,

Sottosegretari alla presidenza del Consiglio: Alessio Butti (Innovazione) Giovanbattista Fazzolari (Attuazione del programma) Alberto Barachini (Editoria) Alessandro Morelli (Cipe).