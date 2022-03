Covid, trasporti e servizi: stop Super Green Pass da aprile

Addio Super Green Pass per trasporti, ristorazione all'aperto, lavoro e uffici, resta per over 50 e categorie con obbligo vaccinale: regole e calendario.

Dopo il 31 marzo 2022 decade l’obbligo di Super Green Pass per salire sui mezzi pubblici o sui treni, così come per entrare nei bar e nei ristoranti. Dal primo aprile, infatti, con la fine dello stato d’emergenza, diremo addio ad una serie di restrizioni aggiuntive legate al vaccino o alla guarigione per alcune attività anche fondamentali, come gli spostamenti locali e alcuni ed i trasporti di lunga percorrenza. Basterà il tampone negativo (Green Pass base).

Il Super Green Pass resta solo in alcuni ambiti di lavoro, nelle professioni e attività in cui c’è obbligo vaccinale e fra gli over 50. Nei prossimi giorni (si parla di mercoledì 16 marzo) è intanto atteso il decreto di Governo con il calendario delle riaperture da aprile a giugno. Vediamo dunque cosa cambia subito e cosa nei prossimi mesi.

Da Super Green Pass a Certificato Verde base

La normativa di riferimento è il decreto 52/2021, che contiene tutte le regole attualmente applicate su Green Pass base e rafforzato, prevista fino al 31 marzo 2022 (dall‘articolo 9-bis.1 del sopra citato decreto 52/2021) sull’intero territorio nazionale, per una serie di servizi e attività (negozi, banche, Poste, uffici pubblici, ecc). E’ la stessa scadenza della fine dello stato d’emergenza, che il Governo non intende prorogare e che di conseguenza, a sua volta, termina a fine marzo.

Le attività senza Super Green Pass dal 1° aprile

Altre attività alle quali, dal primo aprile, non si applica più il Green Pass rafforzato, in base al sopra citato articolo 9-bis.1: ristoranti, alberghi, musei, piscine, sagre e fiere, convegni e congressi, centri termali, centri culturali, sociali o ricreativi, sale gioco, spettacoli, cerimonie, discoteche.

Green Pass sui mezzi di trasporto

Decreto Green Pass: allentamenti da aprile 11 Marzo 2022 Dal primo aprile non è più necessario il Super Green Pass per salire sui mezzi pubblici e prendere mezzi di trasporto di lunga percorrenza. Lo prevede l’articolo 9-quater, che stabilisce le regole fino al 31 marzo 2022, parlando di treni, aerei, traghetti. Un altra misura che cessa in automatico con la fine dello stato d’emergenza (comma 2 bis dell’articolo 9-quater) è l’obbligo di mascherine Ffp2 per salire sui mezzi;: anche questa disposizione non si applica più dal primo aprile.

In pratica, il super Green pass dal prossimo primo aprile sarà richiesto solo agli over 50, e alle categorie che hanno l’obbligo vaccinale come i sanitari o il personale scolastico e universitario. In tutti gli altri casi basterà il Green Pass base, che viene rilasciato anche in seguito al tampone.

Green Pass sul lavoro

Covid e Green Pass: cosa cambia dal 1° aprile 7 Marzo 2022 Viene ridimensionato anche il Green Pass base. Non sarà più obbligatorio per andare al lavoro, entrare in mensa, recarsi presso uffici pubblici. Anche in questo caso, il riferimento è nella legge 52/2021 (articolo 9): l’obbligo decade il 31 marzo. Non resta che attendere il prossimo decreto di Governo atteso entro fine mese con l’indicazione delle gradualità legate agli obblighi Covid e Green Pass dopo la fine dello stato d’emergenza, che in alcuni casi potrebbero essere ripristinati e prolungati seppur con alcune rimodulazioni.

Calendario riaperture

Di seguito, tra anticipazioni e regole già scritte, ecco quel che dovrebbe attenderci:

1° aprile : stop al Super Green pass rafforzato per le attività all’aperto, la ristorazione all’aperto e i trasporti pubblici;

: stop al Super Green pass rafforzato per le attività all’aperto, la ristorazione all’aperto e i trasporti pubblici; 1° maggio : ipotesi di allentamento per esercizi commerciali, cinema, teatri e stadi;

: ipotesi di allentamento per esercizi commerciali, cinema, teatri e stadi; 15 giugno: stop all’obbligo vaccinale per over 50 con Super Green Pass sul lavoro.