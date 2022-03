Covid, obbligo vaccinale a Scuola e nella PA, Super Green Pass al lavoro, smart working: le scadenze di marzo e giugno e il calendario aperture da aprile.

Il 31 marzo si conclude lo stato di emergenza Covid in Italia e, secondo la roadmap del Governo, a partire dal primo aprile si torna ad una graduale normalità. Restano tuttavia gli obblighi di legge in materia di obbligo vaccinale e di Green Pass nei contesti di lavoro, almeno fino a naturale scadenza prevista dalle norme che li hanno istituti.

Vediamo cosa prevedono le leggi in materia e cosa cambierà nel breve periodo.

Lo spartiacque del 15 giugno

In particolare, il 15 giugno decade l’obbligo di vaccinazione anti Covid per gli over 50 e quello di Super Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro. Resta da capire se il Governo valuterà una proroga.

Stessa data in calendario per l’obbligo vaccinale per una nutrita serie di categorie di lavoratori (amministrazioni pubbliche, sanità, RSA, scuola, università, AFAM, militari, forze di polizia e di soccorso pubblico). Anche in questo caso si attendono novità per l’eventuale prosecuzione dell’obbligo.

TAR: ai lavoratori sospesi metà stipendio 4 Marzo 2022 Sul tema della sospensione dal servizio senza stipendio fino al 15 giugno 2022 per gli inadempienti, si attende invece l’esito della valutazione sulla potenziale incostituzionalità della norma. La decisione di prolungare o meno l’obbligo vaccinale potrebbe pesare moltissimo sulla frangia di no vax che non possono presentare un certificazione di esenzione motivato da condizioni mediche ammesse.

Dal dibattito politico non emerge al momento l’intenzione di abolire né il Super Green Pass né l’obbligo vaccinale sul lavoro per i soggetti al momento coinvolti. Secondo le prime anticipazioni, ci sarebbe l’intenzione di prolungare l’obbligo vaccinale per gli over 50 anche oltre il 15 giugno, ma tutto dipenderà dai numeri sui contagi che si registreranno ad inizio mese.

Lo spartiacque del 31 marzo

Covid e Green Pass: regole dal 1° aprile 7 Marzo 2022 Dopo il 31 marzo, intanto, si torna alla procedura ordinaria per quanto concerne lo smart working nel settore privato, che richiede un accordo individuale tra azienda e lavoratore. Nella Pubblica Amministrazione, invece, si applicano già gli accordi individuali per il lavoro da remoto.

Con la fine dello stato di emergenza decadono poi le agevolazioni per i lavoratori fragili, per i quali è previsto fino al 31 marzo il ricorso preferenziale al lavoro agile.

Per quanto concerne le aperture da aprile, intanto, nei prossimi giorni il Governo emanerà un decreto con il cronoprogramma e con le fasi temporali per l’allentamento delle attuali misure restrittive.