Congedo parentale 2023: quale retribuzione spetta

Congedo parentale (per malattia del figlio, ecc.) retribuito al 30% dello stipendio fino a 12 anni di età: 6 mesi per ciascun genitore, un mese all'80%.

Nel 2023, ciascun genitore dipendente può assentarsi dal lavoro per un periodo di 6 mesi, anche frazionabile, entro i primi 12 anni di vita del figlio. Se la madre è l’unico genitore, il congedo parentale sale a 10 mesi. Per il padre invece, il limite si estende fino a 7 mesi nel caso in cui si astenga dal lavoro per almeno 3 mesi continuativi (per complessivi 11 mesi tra genitori).

Congedo parentale retribuito

Congedo parentale pagato fino ai 12 anni del figlio 1 Aprile 2022 Dal 13 agosto 2022, inoltre, i dipendenti hanno diritto in tutto (fra entrambi i genitori) a 9 mesi di congedo retribuito, durante i quali si percepisce il 30% dello stipendio medio entro i 12 anni di vita del figlio (o di ingresso in casa, per le adozioni e affidi).

Per uno solo dei due genitori e soltanto se richiesto entro i 6 anni del figlio, uno di questi mesi è indennizzato all’80%.

Quanto dura il congedo indennizzato

Di questi mesi cumulativi di congedo parentale spettanti (e fruibili anche a ore):

3 mesi di congedo retribuito spettano al padre,

3 mesi di congedo retribuito spettano alla madre,

3 mesi di congedo retribuito possono essere spartiti tra entrambi.

Se un genitore è solo spettano 9 mesi interi indennizzati al 30%.