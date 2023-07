Legge 104 e diritto al trasferimento del caregiver: regole e limiti

Basta la patente con l’indicazione della disabilità o il foglio rosa per comprare un auto per invalidi con IVA al 4%: i chiarimenti del Fisco.

Come ottenere l’assegno di cura per disabili gravi e gravissimi assistiti a casa da familiari caregiver: istruzioni di domanda, con esempi a Roma e Milano.

Mondo del Lavoro Permessi di lavoro retribuiti per assistenza e malattia Come e quando si possono richiedere permessi di lavoro, anche prolungati e retribuiti, per assistere familiari malati o per altri motivi personali.

Dichiarazione dei Redditi Dichiarazione Redditi: spese deducibili per disabili e caregiver L’Agenzia delle Entrate chiarisce regole e casi particolari per la deduzione delle spese mediche e di assistenza per le persone con disabilità.

Pensioni Pensione anticipata di invalidità a 56 anni: come funziona Pensione anticipata per invalidità superiore all’80% dai 56 anni e per non vedenti dai 51 anni: come funziona, chi ne ha diritto e come richiederla.

FAQ Pensione sociale: cambia la domanda INPS di assegno Pensioni: nuova domanda per l’Assegno Sociale per chi non può accedere al trattamento di vecchiaia: procedura, requisiti e importi 2023.