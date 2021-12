Osservatorio INPS su Reddito o Pensione di Cittadinanza e REM

Report INPS sulle erogazioni REM e RdC/PdC: chi sono e quanti sono i beneficiari del Reddito di Emergenza e del Reddito o Pensione di Cittadinanza.

Pubblicato il nuovo Osservatorio INPS sui beneficiari dell’ultimo triennio dei sussidi REM (Reddito di Emergenza), RdC (Reddito di Cittadinanza) e PdC Pensione di Cittadinanza), con i dati aggiornati al 7 dicembre.

RdC e PdC

Reddito di Cittadinanza: ISEE in scadenza 14 Dicembre 2021 A novembre 2021, i nuclei beneficiari di Reddito di Cittadinanza sono stati 1.571.243, quelli di Pensione di Cittadinanza 166.395. La distribuzione geografica dei beneficiari vede una predominanza al Nord (414.880), seguono Centro (280.279), Sud e Isole (1.042.479).

Nei primi undici mesi del 2021, invece, i nuclei beneficiari di almeno una mensilità di Reddito o Pensione di Cittadinanza sono stati 1.737.638, per un totale di 3.891.003 persone. Il beneficio è stato invece revocato a 103.113 nuclei familiari, mentre sono decaduti dal diritto al sussidio altri 278.174 nuclei.

Reddito di Emergenza

L’Osservatorio riporta i dati statistici riferiti ai nuclei familiari percettori del REM ai sensi dell’articolo 12, decreto-legge 41/2021, per il periodo marzo 2021-maggio 2021, ed i beneficiari del sussidio ai sensi dell’articolo 36, decreto-legge 73/2021, per il periodo giugno 2021-settembre 2021.

I nuclei familiari che hanno ricevuto nel 2021 almeno una mensilità del REM dl 41/2021 sono 594.398, del REM dl 73/2021 sono 555.298, con una maggiore rilevanza nel Mezzogiorno.

I nuclei familiari sono per la maggior parte italiani (616.065), in buona parte extracomunitari (460.490) ed in misura residuale comunitari (73.141).