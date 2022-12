Scadenza e rinnovo ISEE 2023: da luglio DSU Precompilata

Modello ISEE 2023 da luglio con DSU precompilata in via preferenziale: regole e scadenze di rilascio e rinnovo per beneficiari di RdC o altre prestazioni legate al reddito.

Dal 1° luglio 2023, la presentazione della DSU avviene prioritariamente in modalità precompilata, fermo restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria: è quanto prevede la nuova Legge di Bilancio.

Nel frattempo, è in scadenza il rinnovo dell’ISEE necessario per continuare a fruire del Reddito di Cittadinanza e di tutte le altre prestazioni e agevolazioni che necessitano di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente in corso di validità.

L’ISEE si può richiedere in qualsiasi momento dell’anno ma la sua scadenza è fissata sempre al 31 dicembre: dal 1° gennaio è necessario rinnovarlo. Per ottenere l’ISEE e confermare il diritto alle prestazioni a sostegno del reddito, tuttavia, in alcuni casi (come per il RdC) c’è tempo fino al 31 gennaio 2023.

Modello ISEE 2023: come compilare la DSU

Rinnovo o rilascio ISEE, guida al calcolo 11 Novembre 2022 Per aggiornare l’ISEE bisogna presentare una DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) con le informazioni sulla composizione del nucleo familiare e la situazione patrimoniale e reddituale, presso un CAF, una sede INPS, agli sportelli del Comune, oppure per via telematica sul sito INPS. La compilazione richiede l’inserimento dei consueti dati anagrafici, familiari e reddituali.

=> Calcolo ISEE online

Per il calcolo ISEE si devono inserire dati e redditi da lavoro conseguiti nel 2021 e indicati nella Certificazione Unica o nella dichiarazione dei redditi 2021 (il riferimento è al secondo anno precedente), così come giacenze e saldi di conti correnti postali e bancari al 31 dicembre di due anni prima. Se più conveniente, è possibile anche fare riferimento a giacenze e saldi 2022.

Dal 2023 il Governo ha deciso di potenziare il canale telematico INPS per la compilazione della DSU ed il rilascio dell’ISEE precompilato, che dal 1° luglio 2023 diventa la modalità preferenziale. Tuttavia, resterà ancora possibile procedere con i consueti canali, anche rivolgendosi al CAF.

Reddito di Cittadinanza: il requisito ISEE

Per la card RdC, la ricarica si ferma a gennaio senza il rinnovo ISEE e, per chi non provvederà a rinnovarlo entro fine mese, scatta la sospensione del sussidio fino alla presentazione di una nuova DSU.

Il termine per la presentazione del nuovo ISEE, per rinnovare il Reddito o la Pensione di Cittadinanza, è fissato al 31 gennaio. Da febbraio, questo non sarà più possibile e chi non avrà una nuova DSU 2023 in corso di validità aggiornato si vedrà sospendere il Reddito di Cittadinanza e le altre prestazioni legate all’ISEE, rischiando di dover poi presentare una nuova domanda.

Finché non sarà presentato il nuovo ISEE, la prestazione resta sospesa fino al solare successivo a quello di presentazione della DSU. Una volta in regola, l’INPS verserà gli assegni mensili fino all’allineamento degli arretrati con le mensilità in corso.