Il Governo approva la Riforma fiscale: cosa prevede la delega

Il Consiglio dei Ministri ha approvato la legge delega di riforma fiscale, decreti attuativi entro 24 mesi dall'approvazione alle Camere: le misure principali.

Il Governo ha approvato la legge delega di riforma fiscale, che prevede modifiche IRPEF, IRES e IVA, semplificazioni fiscali e potenziamento della compliance.

Meno tasse, un nuovo rapporto tra Stato e contribuente, lotta all’evasione preventiva e non repressiva: sono i tre obiettivi indicati dalla premier Giorgia Meloni e confermati dal testo approvato in CdM, che prevede anche incentivi fiscali per investimenti e assunzioni, meccanismi premiali per le regolarizzazioni spontanee ed un concordato preventivo biennale.

Le misure in riforma fiscale

Verso tre scaglioni IRPEF 6 Marzo 2023 Il piatto forte è rappresentato dalla riforma dell’IRPEF, con le aliquote che passano da quattro a tre, e l’obiettivo di arrivare progressivamente a una flat tax per tutti. Prevista anche una semplificazione dell’intero sistema (Redditi agrari, fabbricati, finanziari, da lavoro dipendente, autonomo, d’impresa e diversi) e l’equiparazione della no tax area per lavoratori dipendenti (8.174 euro e pensionati 8.500 euro).

Sul fronte della revisione delle tax expenditure, l’obiettivo è quello di una razionalizzazione che riduca le oltre 720 attuali misure, fra detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta, ma salvaguardando determinati ambiti (famiglia, lavoro, pensioni, istruzione, transizione energetica).

Per quanta riguarda le imprese, l’aliquota IRES, rimane al 24% ma si può abbassare in presenza di assunzioni o determinate tipologie di investimenti (il principio è quello del più assumi meno paghi). Per le imprese, si prevede anche di proseguire sulla strada della riduzione del cuneo fiscale e delle progressiva eliminazione dell’IRAP.

IVA zero nella riforma fiscale 9 Marzo 2023 Infine, per quanto riguarda l’IVA si prevede una revisione dei beni e servizi che ricadono nelle tre aliquote, in coordinamento con le direttrici comunitarie.

La compliance fiscale viene potenziata: attraverso semplificazioni (anche in relazione alla dichiarazione dei redditi), con la valorizzazione dello Statuto del Contribuente ed il potenziamento degli strumenti deflattivi del contenzioso. Ci sono anche meccanismi premiali, sul fronte della sanzioni, per le imprese che si ravvedono velocemente, in relazione a scorrettezze fiscale non dolose, e si introduce il principio dell’evasione per necessità, anch’essa con sanzioni ridotte. Previsti anche concordato preventivo biennale e rafforzamento dell’adempimento collaborativo.

Attuazione della legge delega

Il decreto legislativo approvato dal Governo inizierà ora l’iter di approvazione parlamentare. Quella approvata dal Governo, lo ricordiamo, è una che quindi contiene i criteri generali della riforma, rimandando poi le misure concrete ai decreti legislativi attuativi, che dovranno arrivare entro 24 mesi dall’approvazione del dlg alle Camere.