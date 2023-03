IVA zero nella riforma fiscale: i beni con aliquota ridotta

Riforma Fiscale, nel ddl delega è previsto anche il riordino delle aliquote IVA: ecco quali sono oggi e come potrebbero cambiare.

Nel disegno di legge delega sulla riforma fiscale attesa la prossima settimana in Consiglio dei Ministri, dovrebbe trovare posto anche l’azzeramento IVA su alcuni beni, applicando l’esenzione concessa dalla UE per determinate categorie di prodotti di di prima necessità (ad esempio pane e pasta, latte e acqua minerale, carne e pesce, ecc.).

L’obiettivo è la revisione delle attuali quattro aliquote IVA applicate in Italia: ordinaria al 22% e ridotta al 4%, 5% o 10% a seconda dei prodotti e servizi. Come a spiegato il Viceministro all’Economia, Maurizio Leo, tuttavia, non è un traguardo facilmente raggiungibile nel breve periodo:

la normativa europea prevede l’aliquota zero, ma ci si deve lavorare.

Aliquote IVA applicate in Italia

Attualmente, su prodotti e servizi imponibili ai fini fiscali si applicano aliquote IVA differenziate, classificate nelle due macro-categorie: IVA ordinaria al 22% e IVA ridotta con tre differenti aliquote (4, 5 e 10%):

4% per alimentari, bevande e prodotti agricoli;

per alimentari, bevande e prodotti agricoli; 5% per alcuni alimenti;

per alcuni alimenti; 10% sulla fornitura di energia elettrica e gas per usi domestici, medicinali, recupero del patrimonio edilizio per specifici beni e servizi.

Beni con aliquote IVA al 4%

Elenco completo dei beni a cui si applica l’aliquota ridotta al 4%, in ordine alfabetico.

Prodotto o servizio Aliquota Abbonamenti televisivi non codificati 4% Agrumi 4% Apparecchi ortopedici 4% Barbabietole 4% Basilico fresco 4% Burro 4% Dispositivi medici per ortopedia 4% E-book 4% Edilizia – Fabbricati non di lusso e prima casa 4% Erbe aromatiche (solo basilico, rosmarino e salvia) 4% Fertilizzanti 4% Formaggi duri e molli 4% Frumento 4% Frutta fresca senza zucchero 4% Funghi 4% Gas per uso terapeutico 4% Grano, granoturco 4% Insetti utili per tecniche di lotta biologica 4% Latte fresco, latticini 4% Mais 4% Mandorle 4% Margarina 4% Meloni 4% Mense aziendali e scolastiche 4% Motoveicoli per disabili 4% Olio 4% Olive 4% Ortaggi freschi 4% Orzo per zootecnica 4% Ovini 4% Parcheggi 4% Pomodori 4% Prezzemolo 4% Quotidiani e periodici 4% Ricotta, rosmarino 4% Riso da usare in zootecnica 4% Salvia fresca 4% Semi di cereali (grano, mais e segala) 4% Torba 4% Uva da tavola 4% Veicoli per disabili 4%

Beni con aliquota IVA al 5%

Elenco completo dei beni a cui si applica l’aliquota ridotta al 5%, in ordine alfabetico.

Prodotto o servizio Aliquota Articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie 5% Aspiratore elettrico 5% Attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo 5% Carrelli per emergenza 5% Caschi per ventilazione a pressione positiva continua 5% Centrale di monitoraggio per terapia intensiva 5% Coppette mestruali 5% Detergenti disinfettanti per mani 5% Dispenser a muro per disinfettanti 5% Ecotomografo portatile 5% Elettrocardiografo 5% Estrattori RNA 5% Laringoscopi 5% Mascherine chirurgiche 5% Mascherine Ffp2 e Ffp3 5% Origano a rametti o sgranato 5% Perossido al 3 per cento in litri 5% Pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale tubi endotracheali 5% Prodotti per la protezione dell’igiene femminile compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili 5% Provette sterili 5% Rosmarino fresco 5% Sistemi di aspirazione 5% Soluzione idroalcolica in litri 5% Strumentazione per accesso vascolare 5% Strumentazione per diagnostica per COVID-19 5% Tamponi per analisi cliniche 5% Tartufi freschi o refrigerati 5% Termometri 5% Tomografo computerizzato 5% Umidificatori 5% Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva e monitor multiparametrico anche da trasporto 5%

Beni con aliquota IVA al 10%

Si applica l’aliquota IVA 10% per i beni significativi il cui valore non non eccede la metà di quello della prestazione complessivamente considerata. E’ il caso dei materiali da costruzione e dei componenti di arredo che rientrano negli interventi edilizi agevolati.

Di seguito, l’elenco dei beni a cui si applica l’aliquota ridotta al 10%, in ordine alfabetico.

Prodotto o servizio Aliquota Abbonamenti televisivi codificati 10% Aceto 10% Acqua potabile del rubinetto 10% Albergo 10% Alberi (da bosco, frutto o ornamento) 10% Alghe 10% Animavi vivi 10% Api 10% Avena 10% Bachi da seta (ad esclusione dei bozzoli) 10% Bar (sola consumazione di prodotti non confezionati) 10% Bergamotto 10% Birra 10% Biscotti 10% Boccioli 10% Bulbi 10% Cacao non zuccherato 10% Caffè 10% Carburante per uso agricolo 10% Carne 10% Carrube 10% Carrube 10% Crema di latte 10% Crostacei 10% Dadi 10% Edilizia -> Fabbricati non di lusso, oltre la prima casa 10% Energia elettrica per uso domestico 10% Erba per mazzi o ornamenti di fiori e piante 10% Estratti di carne e pesce 10% Farmaci 10% Fieno 10% Fiori recisi 10% Foraggio, fieno 10% Frattaglie 10% Frutta fresca con aggiunta di zucchero 10% Gas per uso domestico 10% Hotel 10% Impianti fotovoltaici ed eolici 10% Impianti sportivi 10% Latte cagliato, conservato, zuccherato 10% Lega da ardere 10% Limoni, legumi 10% Malto 10% Marmellate 10% Maschere per la ventilazione non invasiva 10% Medicine (di qualsiasi tipo, quindi anche di omeopatia) 10% Miele 10% Molluschi 10% Nocciole 10% Orzo da semina 10% Panna 10% Patate 10% Pesce 10% Piante aromatiche (solo basilico, rosmarino e salvia) 10% Piante per piantagione o ornamento fornite da vivaisti o floricoltori 10% Pollo 10% Prodotti di pasticceria 10% Prodotti dietetici, fitosanitari, omeopatici 10% Raccolta rifiuti 10% Radici 10% Riso per consumo umano 10% Ristoranti 10% Senape 10% Sgombro 10% Spezie 10% Strutto 10% Strutture turistiche 10% Tabacchi 10% Tapioca 10% The 10% Torbe 10% Trasporti pubblici 10% Trifoglio 10% Tuberi 10% Uova 10% Uva utile per la realizzazione di vino 10% Volatili vivi, freschi, surgelati 10% Yogurt 10% Zucchero bianco e di canna 10%