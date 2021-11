Riforma IRPEF: ecco come cambieranno gli scaglioni IRPEF e le rispettive aliquote in base alla proposta dei partiti, analisi dei risparmi ed esempi.

La riforma IRPEF inserita nella prossima Legge di Bilancio, con uno stanziamento previsto di 8 miliardi di euro, prevede una proposta di maggioranza politica orientata ad attuare una riduzione da cinque a quattro scaglioni IRPEF con la cancellazione della quarta aliquota al 41%. Il tutto, secondo le stime, dovrebbe portare a uno stipendio netto maggiorato dai 100 ai quasi 1.000 euro l’anno. Il Viceministro allo Sviluppo Economico, Gilberto Pichetto, ha sottolineato che si tratta per ora solo di un’ipotesi, anche se la via da percorrere sembra proprio questa.

In attesa dell’approvazione della Manovra 2022 e della Riforma IRPEF proviamo a fare una simulazione d’impatto delle nuove aliquote IRPEF sulle tasche dei lavoratori italiani, a partire dallo stipendio in busta paga.

Scaglioni IRPEF

I nuovi scaglioni IRPEF diventerebbero i seguenti:

No tax area : 8.174 euro, per autonomi 5.500 euro;

: 8.174 euro, per autonomi 5.500 euro; 1° scaglione (redditi fino a 15mila euro): aliquota IRPEF 23% ;

(redditi fino a 15mila euro): aliquota IRPEF ; 2° scaglione (redditi 15-28mila euro): aliquota IRPEF 25% ;

(redditi 15-28mila euro): aliquota IRPEF ; 3° scaglione (redditi 28-50mila euro): aliquota IRPEF 35% ;

(redditi 28-50mila euro): aliquota IRPEF ; 4° scaglione (oltre 50mila euro): aliquota IRPEF 43%.

Contro gli attuali scaglioni IRPEF:

No tax area: 8.125, per autonomi da 4.800 euro;

1° scaglione (redditi fino a 15mila euro): aliquota IRPEF 23%;

2° scaglione (redditi 15-28mila euro): aliquota IRPEF 27%;

3° scaglione (redditi 28-55mila euro): aliquota IRPEF 38%;

4° scaglione (redditi 55-75mila euro): aliquota IRPEF 41%;

5° scaglione (oltre 75mila euro): aliquota IRPEF 43%.

Confronto

Come si nota dal confronto tra attuali e potenzialmente nuovi scaglioni IRPEF, la riforma della tassazione sui redditi incide in modo differente:

fino a 15mila e oltre i 75mila euro non ci sono cambiamenti di aliquota;

tra 15mila e 5omila euro guadagnano in termini di imposizione le aliquote centrali, ridotte del -2% e -3%;

i redditi da 50mila a 75mila euro scontano un incremento dell’aliquota del +2%.

Risparmi

Le penalizzazioni previste per la fascia di reddito 50-75mila euro verranno compensate dai risparmi previsti per la quota di stipendio ricadente nel secondo e terzo scaglione. Il risparmio maggiore in busta paga sulle tasse verrà sperimentato da coloro che guadagnano 55mila euro, che finora pagavano un’IRPEF, al netto delle detrazioni, pari a 17.220 euro. Con la Riforma IRPEF:

per la fascia di reddito fino a 15.000 euro l’aliquota IRPEF resta del 23% corrispondente ad una tassazione massima di 3.450 euro;

euro l’aliquota IRPEF resta del 23% corrispondente ad una tassazione massima di 3.450 euro; nello scaglione fino a 28.000 euro vanno sommati 3.250 euro, in caso di reddito massimo, pertanto chi guadagna 28mila euro verserà 6.700 euro di tasse contro gli attuali 6.960 con un risparmio di 260 euro (-3,7%);

vanno sommati 3.250 euro, in caso di reddito massimo, pertanto chi guadagna 28mila euro verserà 6.700 euro di tasse contro gli attuali 6.960 con un (-3,7%); per i redditi fino a 50mila euro vanno sommati fino a 7.700 euro di tasse, dunque verserà 14.400 euro di tasse contro gli attuali 15.060 con un risparmio di 660 euro (-4,38%);

vanno sommati fino a 7.700 euro di tasse, dunque verserà 14.400 euro di tasse contro gli attuali 15.060 con un (-4,38%); per i redditi tra 50.001 euro e 75mila euro bisogna aggiungere ulteriori 10.750 euro, quindi verseranno 25.150 euro di tasse contro gli attuali 25.420 con un risparmio di 270 euro (-1%), perché con il nuovo sistema i redditi tra i 50.001 euro e i 55mila euro vengono tassati al 43%, mentre ora cadono nell’aliquota al 38% e quelli da 55.001 e 75.000 euro verrebbero tassati al 43% mentre oggi lo sono al 41%.

Esempi

Busta paga: calcolo stipendio netto 4 Ottobre 2021 Facciamo qualche altro esempio in base al reddito lordo annuo (RAL).

RAL 20mila euro : oggi paga 4.800 euro di tasse, con la riforma IRPEF ne pagherà 4.700 con un risparmio annuo di 100 euro (-2%), pari a circa 8 euro in più di stipendio netto al mese;

: oggi paga 4.800 euro di tasse, con la riforma IRPEF ne pagherà 4.700 con un risparmio annuo di 100 euro (-2%), pari a circa 8 euro in più di stipendio netto al mese; RAL 55.000 euro : oggi paga 17.220, con la riforma 16.550, risparmiando 670 euro euro l’anno (-3,9%) per un netto mensile aggiuntivo di 56 euro in caso di 12 mensilità o 52 euro calcolati su 13 mensilità;

: oggi paga 17.220, con la riforma 16.550, risparmiando 670 euro euro l’anno (-3,9%) per un netto mensile aggiuntivo di 56 euro in caso di 12 mensilità o 52 euro calcolati su 13 mensilità; RAL 60mila euro : pagherà 18.700 euro dai precedenti 19.270, con un risparmio di 570 euro l’anno (-3%) e un netto in busta paga che salirà di 47 euro (su 12 mensilità) o 44 euro per 13 mensilità;

: pagherà 18.700 euro dai precedenti 19.270, con un risparmio di 570 euro l’anno (-3%) e un netto in busta paga che salirà di 47 euro (su 12 mensilità) o 44 euro per 13 mensilità; RAL 70mila euro: oggi paga 23.370 euro di IRPEF, con la riforma 23mila, con un risparmio di 370 euro (-1,58%), pari a circa 30 euro al mese di netto in più.

Detrazioni

La Riforma sarà accompagnata dall’introduzione dell’Assegno Unico Universale per i Figli (AUUF) e dall’abolizione delle detrazioni IRPEF sul lavoro dipendente (ex Bonus Renzi), che oggi vanno ad incrementare lo stipendio netto dei lavoratori. Dunque ai risparmi sopra calcolati andranno sommati quelli che, soprattutto alcune fasce di reddito, arriveranno con la Riforma delle misure per la famiglia., mentre dall’altro andranno sottratte le detrazioni oggi presenti come voce a sè in busta paga.