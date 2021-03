Cinque per mille: online elenco beneficiari 2021

Diventano permanenti gli elenchi del 5 per mille IRPEF: le nuove procedure di iscrizione, cancellazione e aggiornamento e le scadenze per i beneficiari.

Pubblicato l’elenco permanente dei beneficiari del 5 per mille IRPEF per il 2021, con la ripartizione in base alle scelte dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate e navigabile tramite motore di ricerca. L’elenco degli enti accreditati è stato aggiornato con i nuovi iscritti del 2020 in possesso dei requisiti, con una novità: da quest’anno non sarà più necessario ripetere ogni anno la procedura di richiesta iscrizione (domanda telematica e dichiarazione sostitutiva) perché gli elenchi diventano permanenti: ricerca scientifica e università, ricerca sanitaria, associazioni sportive dilettantistiche. Tali elenchi sono pubblicati anche sui siti istituzionali delle amministrazioni competenti (Ministero dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute, CONI).

Adempimenti nei casi particolari

In caso intervengano novità da comunicare, il rappresentante legale lo farà direttamente alla competente direzione regionale dell’Agenzia, entro trenta giorni. Stesso lasso di tempo per inviare la richiesta di cancellazione dall’elenco permanente se si perdono i requisiti. Infine, se a cambiare è il rappresentante legale, è necessario trasmettere una nuova dichiarazione sostitutiva tramite PEC. L’eventuale contributo del 5 per mille utilizzato indebitamente deve essere restituito entro 60 giorni dalla eventuale contestazione del Fisco per evitare sanzioni.

Scadenze annuali del 5 per mille

Per gli aspiranti beneficiari del 5 per mille IRPEF, ecco il calendario con le date per i vari adempimenti e gli step per l’ammissione in elenco:

domanda entro il 7 maggio,

pubblicazione elenco nuovi iscritti entro il 14 maggio,

richiesta di correzione errori entro il 20 maggio,

pubblicazione elenco aggiornato dei beneficio entro il 25 maggio,

invio dichiarazioni sostitutive entro il 30 giugno.