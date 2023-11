Guida al Codice Fiscale per cittadini, Enti e imprese

Tutto quello che c’è da sapere sul Codice Fiscale in due nuove guide del Fisco, destinate a cittadini, Enti e imprese.

Spiegare ai cittadini, agli Enti e alle imprese cos’è e a che cosa serve il Codice Fiscale: con questo obiettivo l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due nuove guide sul portale ufficiale, fornendo informazioni utili per rispondere ai dubbi più comuni.

La guida destinata ai cittadini, ad esempio, chiarisce che il Codice Fiscale serve a identificare ogni persona in tutti i rapporti con la Pubblica Amministrazione, essendo necessario anche per iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Codice fiscale provvisorio online agli stranieri extra-UE 24 Ottobre 2023 Viene anche specificato chi lo rilascia, come si richiede e cosa fare nel caso di dati errati: l’interessato, infatti, deve rivolgersi al proprio Comune di residenza se è iscritto alla Anagrafe della popolazione residente (ANPR), oppure contattare un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Chi ne è sprovvisto, può richiederlo all’Agenzia delle entrate presentando il modello AA4/8, presso un ufficio dell’amministrazione, via PEC o attraverso il servizio telematico “Consegna documenti e istanze”.

Codice Fiscale per Enti

La guida per Enti e imprese, invece, sottolinea come il Codice Fiscale sia necessario per identificare gli Enti che non svolgono attività commerciali (come associazioni, fondazioni, condomini, parrocchie e altre organizzazioni) nei rapporti con i cittadini, gli altri Enti e la PA.

Anche in questo caso vengono fornite indicazioni utili per effettuare la richiesta del Codice Fiscale, così come per comunicare eventuali variazioni dei dati comunicati utilizzando il modello AA5/6 e presentandolo anche in modalità telematica tramite il servizio di “Compilazione web” per i soggetti registrati a Fisconline o abilitati a Entratel.