Reddito di Cittadinanza giugno 2022: pagamento, importi e saldo

Quando pagano Pensione e Reddito di Cittadinanza a giugno? Ecco le date per il pagamento, anche dell'Assegno unico, e come verificare il saldo della card RdC.

Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza in attesa di accredito: come di consueto, anche a giugno, le ricariche arriveranno in due momenti distinti in base a quando è stata inoltrata la domanda di sussidio (ovvero se si è nuovi titolari di RdC o se è stato chiesto il suo rinnovo). È inoltre ormai a regime l’accredito anche dell’Assegno unico universale (AU) sulla stessa carta RdC.

Quando viene effettuata la ricarica della card RdC e PdC a giugno? Vediamo di chiarire quando arriveranno esattamente i pagamenti di PdC, RdC e AU.

Reddito di Cittadinanza di giugno 2022

Sono essenzialmente due le date che i titolari di Reddito di Cittadinanza devono segnare sul calendario:

mercoledì 15 giugno , per coloro che ricevono per la prima volta una ricarica della carta RdC, ovvero che hanno richiesto il sussidio per la prima volta, o hanno rinnovato la domanda a seguito della scadenza dei 18 mesi;

, per coloro che ricevono per la prima volta una ricarica della carta RdC, ovvero che hanno richiesto il sussidio per la prima volta, o hanno rinnovato la domanda a seguito della scadenza dei 18 mesi; lunedì 27 giugno per coloro che hanno già percepito l’assegno almeno una volta, a condizione che non siano passati più di 18 mesi dal pagamento della prima rata e che continuino a sussistere i requisiti richiesti, compresa la presentazione del modello ISEE aggiornato al 2022.

Come si rinnova il Reddito di Cittadinanza?

Se, dopo le prime 18 rate di sussidio, continuano a sussistere i requisiti per ricevere il Reddito di Cittadinanza, è possibile inoltrare domanda di rinnovo per le successive 18 rate. La richiesta può essere effettuata subito, per via telematica sul sito del Governo (www.redditodicittadinanza.gov.it) con SPID, oppure tramite il servizio online del sito INPS "Reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza". Ci si può anche rivolgere gratuitamente a CAF e Patronati così come agli uffici postali del Comune di residenza. L'erogazione del sussidio avverrà tuttavia dopo almeno un mese di intervallo tra l'ultima erogazione e la nuova

Pensione di Cittadinanza di giugno 2022

Diversamente dal Reddito di Cittadinanza, per la Pensione di Cittadinanza non è necessario presentare domanda di rinnovo. Questo è automatico, qualora vi siano i requisiti. Il pagamento della PdC è pertanto unificato per tutti i percettori al 27 giugno insieme, eventualmente, all’Assegno unico.

Come verificare l’avvenuta ricarica

Come verificare l'avvenuta ricarica della mensilità sulla carta del Reddito di Cittadinanza e della Pensione di Cittadinanza? Per verificare il saldo della card RdC e PdC e, di conseguenza, l'avvenuto accredito della mensilità di giugno, i beneficiari hanno diverse strade:

online , accedendo all’area dedicata del sito ufficiale redditodicittadinanza.gov.it, autenticandosi con identità SPID, CIE o CNS;

, accedendo all’area dedicata del sito ufficiale redditodicittadinanza.gov.it, autenticandosi con identità SPID, CIE o CNS; per telefono , chiamando il numero verde gratuito 800 666 888 (sia da rete fissa che da rete mobile), selezionando prima il tasto “1” e poi inserendo le 16 cifre indicate sulla card RdC;

, chiamando il numero verde gratuito 800 666 888 (sia da rete fissa che da rete mobile), selezionando prima il tasto “1” e poi inserendo le 16 cifre indicate sulla card RdC; allo sportello Postamat, dove è anche possibile prelevare le cifre in contanti: fino a 100 euro al mese i single, fino a 220 euro al mese i nuclei familiari di almeno quattro persone;

Postamat, dove è anche possibile prelevare le cifre in contanti: fino a 100 euro al mese i single, fino a 220 euro al mese i nuclei familiari di almeno quattro persone; via App INPS “Reddito di Cittadinanza”.