Politiche del Lavoro: nuove risorse per le Regioni

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fatto i conti, definendo assieme all’INPS le risorse residue di ciascuna Regione rispetto alla “vecchia” cassa in deroga: si tratta di circa 323 milioni di euro complessivi, che con apposito decreto del 4 agosto sono rientrati nella disponibilità degli enti e possono quindi essere destinate ad azioni di politiche attive del lavoro.

Lavoro: riforma dei centri per l'impiego nel Recovery Plan 12 Maggio 2021 Si tratta di risorse che si aggiungono a quelle che il Governo ha stanziato con il PNRR (4,4 miliardi di euro della Missione 5) e REACT-EU (500 milioni di euro). Nella Missione 5 del PNRR – ha commentato il ministro del Lavoro, Andrea Orlando – è inserito anche il Piano di rafforzamento dei Centri per l’impiego (prevista per settembre) che, insieme alle risorse stanziate nel bilancio nazionale, ammontano a oltre 1 miliardo di euro.

Risorse che si aggiungono a quelle messe stabilmente a disposizione delle Regioni a decorrere dal 2021 per l’assunzione di 11.600 nuovi operatori nei CPI, che sono 464 milioni di euro annui.

Riparto fondi residui