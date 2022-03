Welfare aziendale e sostenibilità: benefit di tendenza

Welfare aziendale e sostenibilità stanno diventando dei must, con tanti vantaggi per imprese, dipendenti e ambiente: i benefit eco-friendly più apprezzati.

Welfare aziendale e sostenibilità ambientale sempre più interconnessi: aumentano le aziende che offrono servizi e benefit eco-friendly ai dipendenti per assicurare maggior benessere ai lavoratori e ai loro familiari, facendo al contempo anche bene all’ambiente.

Vediamo dunque quali sono gli attuali trend in tema di welfare aziendale sostenibile e quali sono i benefit green proposti dalle aziende più apprezzati dai dipendenti.

Welfare aziendale

Welfare aziendale: i 10 benefit più richiesti nel 2022 24 Dicembre 2021 Con il termine welfare aziendale si fa riferimento a tutto quell’insieme di prestazioni, agevolazioni, rimborsi e fringe benefit che un’impresa o un datore di lavoro mette a disposizione dei propri dipendenti. Una gratificazione per i lavoratori, che in questo modo ottengono un miglioramento della qualità della vita e un migliore benessere anche sul luogo di lavoro, ma anche un vantaggio per l’azienda, in termini di produttività e fidelizzazione, nonché dal punto di vista dell’immagine pubblica, senza considerare i numerosi vantaggi fiscali e risparmi contributivi offerti dalla normativa vigente.

Welfare aziendale sostenibile

Realizzare un piano di welfare aziendale sostenibile, per un’azienda, significa non solo fare qualcosa di concreto per l’ambiente ed il sociale ma anche migliorare la propria immagine nei confronti dei propri dipendenti e clienti, trasmettendo l’impegno dell’impresa per il pianeta e per il suo futuro e quindi aumentando la reputazione e la fiducia generale rispetto al brand.

Benefit aziendali sostenibili

Benefit aziendali: quali sono, perché convengono e le tipologie più apprezzate 24 Marzo 2022 Sono molti i benefit aziendali che possono essere erogati ai propri dipendenti facendo bene all’ambiente. Ecco i benefit aziendali sostenibili che vanno per la maggiore.

Buoni carburante

I buoni carburante sono da sempre un benefit molto apprezzato dai dipendenti, soprattutto oggi che il costo di benzina e diesel ha toccato delle cifre record. L’associazione buono carburante/sostenibilità ambientale potrebbe sollevare dei dubbi, ma se i buoni carburante vengono erogati ad esempio per premiare iniziative virtuose, come il car pooling, ovvero la condivisione del tragitto casa-lavoro con uno o più colleghi, allora questa iniziativa di welfare ha anche dei risvolti eco-sostenibili.

Tra l’altro la franchigia di esenzione fiscale dei buoni carburante (per un importo totale fino a 200 euro) si può sommare a quella di 258,23 euro prevista per beni e servizi, qualora si tratti di buoni benzina o titoli analoghi ceduti gratuitamente dall’azienda ai lavoratori del settore privato nel corso del 2022 (articolo 2 Dl 21/2022 “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 67 del 21 marzo e in vigore dal 22 marzo 2022).

Tragitto casa lavoro in bicicletta

I dipendenti sembrano apprezzare sempre di più iniziative da parte della aziende volte a promuovere simultaneamente benessere fisico, sostenibilità ambientale e risparmi energetici ed economici. Il bike sharing si inserisce in questo contesto. Si tratta di mettere a disposizione dei propri dipendenti delle biciclette da utilizzare per il tragitto casa-lavoro: i dipendenti possono in questo modo fare attività fisica, risparmiare sul carburante dell’auto e ridurre le emissioni di carbonio.

Abbonamenti per il trasporto pubblico

Anche offrire degli abbonamenti per il trasporto pubblico può essere una valida alternativa per risparmiare sulla benzina, ridurre il traffico e il tasso di emissioni.

Corsi di sostenibilità

Offrire ai propri dipendenti dei corsi di sostenibilità offre loro l’occasione per capire non solo come rendere più sostenibile la propria quotidianità e il proprio stile di vita, ma anche come ridurre gli sprechi, i consumi e quindi risparmiare. Nei corsi di sostenibilità, infatti, non si insegna solo a fare la raccolta differenziata correttamente, ma si apprende anche come evitare gli sprechi di energia e acqua, a tutto vantaggio della bolletta di luce, acqua e gas, a casa e in ufficio.

Colonnine di ricarica gratuita

Avere nei parcheggi aziendali delle colonnine per ricaricare gratuitamente le auto elettriche è una nuova tipologia di benefit che non solo è molto apprezzata, ma che contribuisce a spingere il mercato dell’auto verso modelli ibridi o full electric.

Buoni per vacanze eco-friendly

Molti piani di welfare aziendale offrono dei buoni o degli sconti per vacanze o soggiorni in hotel. A questo tipo di benefit si può dare un valore aggiunto: quello di selezionare delle strutture che offrono soggiorni green.