L'adozione del welfare aziendale rappresenta una leva di sviluppo per le PMI che investono nella digitalizzazione, affidandosi alle soluzioni offerte da un partner esperto come Pluxee.

Le imprese che raggiungono i migliori risultati in termini di crescita, engagement e riduzione del turnover del personale sono quelle che introducono programmi di welfare aziendale efficaci, basati sul coinvolgimento e sull’ascolto dei dipendenti ma anche sull’offerta di servizi innovativi e facilmente accessibili.

Equilibrare le esigenze dei dipendenti con l’evoluzione dei modelli di lavoro e con le criticità che caratterizzano lo scenario economico attuale, inoltre, è certamente un’esigenza primaria per le piccole e medie imprese, sempre più aperte alle opportunità offerte dal welfare e dal digitale.

Dietro la capacità delle PMI di attrarre, valorizzare e trattenere i talenti si cela proprio l’adozione di tecnologie capaci di rispondere efficacemente alle richieste dei collaboratori, aumentando produttività, motivazione e benessere.

PMI tra welfare aziendale e digitalizzazione

Tra il 2021 e il 2022 le piccole e medie imprese italiane hanno potenziato gli investimenti nel welfare aziendale, visto come risposta alle necessità dei lavoratori e alle pressanti sfide economiche. A supportarne la diffusione sono stati i numerosi vantaggi fiscali sanciti dalle Leggi di Stabilità approvate dal 2016 al 2028, che hanno introdotto un trattamento fiscale agevolato per alcuni benefit oltre alla possibilità di convertire i premi di produttività aziendali in beni e servizi di welfare.

Secondo quanto emerso dalla ricerca promossa da Pluxee in collaborazione con Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, nell’ambito dell’indagine “Il welfare aziendale: diffusione e prospettive nelle PMI”, per il 61,1% degli intervistati il welfare è destinato a diffondersi ulteriormente entro il 2026, con particolare riguardo agli strumenti di sostegno diretto alle famiglie (77,4%), all’area salute e assistenza (38,1%), alla conciliazione vita-lavoro (33,5%), alla formazione e all’aggiornamento professionale (21,9%) e, infine, alla previdenza (18,6%).

Oltre a rappresentare un importante obiettivo da raggiungere, la digitalizzazione è in grado di generare un impatto positivo sulla diffusione del welfare aziendale nelle PMI: tra i principali benefici collegati al digitale compaiono la varietà e la flessibilità dei servizi erogati (citate dal 52,7% del campione coinvolto nell’indagine), la gestione amministrativa (52,9%), la soddisfazione dei lavoratori (53,4%) e il miglioramento della qualità degli strumenti (54,4%).

Buoni Pasto: smart, flessibili e immediati

È sempre lo Studio Pluxee a mettere in evidenza come per le PMI italiane il welfare aziendale sia sinonimo di Buoni Pasto, considerati strumenti smart, immediati e flessibili, molto diffusi per il 39,8% degli intervistati. Anche i Buoni Acquisto e i Buoni Benzina sono molto apprezzati dalle imprese, tanto che da qui a tre anni questi ultimi sono destinati a crescere più di tutti gli altri.

Strumenti di welfare a misura di PMI

L’adozione di iniziative di welfare aziendale può realmente diventare una leva di sviluppo per le PMI che investono nella digitalizzazione, che possono affidarsi a un partner esperto, come Pluxee, in grado di supportarle grazie a un’offerta integrata, flessibile e sempre più completa.

Pluxee è il nuovo nome di Sodexo BRS, leader mondiale per i benefit e l’engagement dei dipendenti operativo in 31 Paesi: attraverso una rosa di soluzioni innovative e digitali contribuisce efficacemente al benessere delle persone sul posto di lavoro e non solo, semplificando la vita di 1,7 milioni di esercenti ogni giorno.

Con Pluxee, infatti, i Buoni Pasto e i Buoni Acquisto diventano lo strumento perfetto per costruire relazioni solide con i dipendenti, incentivando la motivazione e attirando e fidelizzando i talenti. Entrambi gli strumenti consentono alle PMI di incrementare il benessere dei collaboratori, di aumentare il loro potere d’acquisto e di risparmiare sulle tasse, grazie alla fiscalizzazione agevolata.

Buono Pasto Pluxee

Accettati in più di 100mila locali fra bar, ristoranti, supermercati ed e-commerce convenzionati in Italia, i Buoni Pasto Pluxee sono utilizzabili nel doppio formato cartaceo e digitale e su richiesta anche in versione virtuale per lo smartphone.

Fruibili sia tramite Mobile App che con la card grazie alla tecnologia di pagamento full digital, sono deducibili al 100% con IVA agevolata al 4% completamente detraibile e sono esenti da contributi fiscali, previdenziali e assistenziali fino all’importo di 8 euro per persona al giorno.

Grazie a tutti questi vantaggi, i Buoni Pasto permettono di offrire ai dipendenti e ai collaboratori un servizio sostitutivo di mensa sempre flessibile, in pausa pranzo così come durante la spesa sia presso gli store fisici che online.

Buoni Acquisto e Buoni Benzina Pluxee

Pluxee offre anche Buoni Acquisto e Buoni Acquisto Benzina, fruibili grazie a un’ampia rete di partner convenzionati (sono oltre 20mila tra negozi fisici ed e-commerce) che spaziano dagli alimentari all’abbigliamento, dai carburanti fino all’elettronica e molto altro.

Anche in questo caso i vantaggi fiscali non mancano: i Buoni Acquisto sono totalmente defiscalizzati fino a 2mila euro annui per collaboratore. Secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2024, inoltre, per il periodo di imposta 2024 la soglia di defiscalizzazione dei Fringe Benefit è aumentata a 2mila euro per chi ha figli a carico, mentre per chi non ha figli il tetto è pari a 1000 euro.

Soluzioni Pluxee per imprese e Partite IVA

La digitalizzazione dei servizi di welfare è ormai un fattore chiave per gli investimenti delle imprese, sempre più consapevoli di quanto il benessere e la soddisfazione dei dipendenti siano direttamente proporzionali al successo e alla crescita.

Per le imprese e le Partite IVA scegliere Pluxee come partner per la gestione dei piani di welfare aziendale significa dare una marcia in più al business, beneficiando di soluzioni flessibili e personalizzabili e di tutti i vantaggi garantiti dall’innovazione digitale.

Per scoprire tutte le soluzioni Pluxee è possibile richiedere la consulenza gratuita di un team di esperti, sempre a disposizione per andare incontro alle singole esigenze aziendali.

