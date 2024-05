Telepass in aumento: nuovi costi e offerte

A partire da luglio 2024 cambiano i costi dei servizi Telepass, che ha in programma sensibili rincari per il canone mensile.

La decisione di incrementare il costo degli abbonamenti Telepass arriva a causa dell’aumento degli oneri e delle spese sostenute dal gruppo, che attraverso le informative inviate ai clienti specifica la possibilità di recedere dal contratto senza penali o costi di disattivazione, dandone comunicazione entro il 30 giugno 2024 restituendo il dispositivo entro sei mesi.

Ad aumentare sarà, ad esempio, il canone del servizio Base Telepass Family, passando da 1,83 euro a 3,90 euro al mese. Scegliendo il piano Plus, invece, si pagano sempre 3,90 euro al mese ma solo fino a dicembre 2025, mentre in seguito salirà fino a 4,90 euro. Sono compresi il telepedaggio e altri 25 servizi aggiuntivi, come ricarica elettrica, Skipass e trasporto pubblico.

Per quanto riguarda il piano Pay per Use, invece, è previsto l’addebito di un costo giornaliero pari a un euro solo in caso di utilizzo, più 10 euro di attivazione.

Telepass, inoltre, ha annunciato il prossimo lancio di una soluzione pensata per i giovani, l’opzione Young attivabile tramite carta di credito o di debito che includerà i principali servizi legati alla mobilità, ad esclusione del telepedaggio e del relativo dispositivo di bordo.