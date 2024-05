Stipendi aziendali fermi, busta paga senza incentivi

Come si calcolano gli stipendi lordi e netti in base alla tipologia di CCNL e nel caso del contratto di apprendistato: ecco regole ed esempi pratici.

Mercato del lavoro in ripresa: cresce il posto fisso e l’occupazione al Sud ma l’Italia è ancora indietro per importo delle retribuzioni: gli ultimi dati.

Festività del 25 aprile e 1° maggio in busta paga

Festività 2024 in busta paga: quanto spetta per il 25 aprile e il 1° maggio e come cambia la retribuzione in base a festività nazionali e CCNL.