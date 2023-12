Scadenzario fiscale 2024: tutte le date in calendario

Tutte le date dello scadenzario fiscale del 2024 da segnare in calendario: i termini tributari, i pagamenti e gli adempimenti divisi per mese e per giorno.

Il 2024 presenta importanti novità per i contibuenti e le Partite IVA rispetto ai consueti appuntamenti che nel corso dell’anno segnano l’agenda degli adempimenti imposti dall’Amministrazione Finanziaria, con una parziale riscrittura del calendario fiscale.

Tra le principali modifiche ci sono quelle che riguardano la dichiarazioni dei redditi e quella IRAP anticpate al 30 settembre, la possibilità di versare un’ulteriore rata entro il 16 dicembre, di presentare la dichiarazione da parte dei sostituti di imposta e intermediari tra il 1° aprile e il 31 ottobre e la disponibilità online della precompilata entro il 30 aprile.

Vediamo in dettaglio il nuovo scadenzario fiscale 2024, mese per mese.

Scadenzario fiscale 2024 di Gennaio

Di seguito le scadenze fiscali di gennaio 2024.

Richieste Cassa Integrazione

Scadono il 1 e il 31 gennaio i termini per la presentazione delle richieste di Cassa Integrazione relative agli eventi non evitabili del mese precedente.

Invio dati UniEmens

Il primo e il 31 gennaio sono i termini per l’invio dei dati UniEmens relativi al mese precedente.

Compilazione/stampa Libro Unico

Scade il 1° gennaio il termine per la compilazione e/o stampa del Libro Unico con riferimento al mese precedente.

INTRA 12 e IVA Enti non commerciali e agricoltori

Per Enti non commerciali e agricoltori esonerati ci sono due appuntamenti, il 2 gennaio e poi il 31 gennaio, per:

la presentazione della dichiarazione mensile modello INTRA 12 ;

; il versamento dell’IVA intracomunitaria.

Contributi lavoro domestico

Il 10 gennaio è la scadenza per il versamento dei contributi per il lavoro domestico all’INPS.

Adempimenti IVA

Tra le scadenze fiscali del 15 gennaio troviamo:

IVA – Associazioni senza scopo di lucro in regime agevolato : termine per la registrazione dei corrispettivi.

: termine per la registrazione dei corrispettivi. IVA: scade il termine per la fatturazione differita del mese precedente.

Il 16 gennaio è invece il termine per l’IVA- liquidazione e versamento mensile, anche per i soggetti che facilitano vendite a distanza.

Banche e Poste: versamento ritenute

Banche e Poste hanno come scadenza il 16 gennaio per il versamento delle ritenute sui bonifici.

Condomini sostituti d’imposta: versamento ritenute

Condomini sostituti d’imposta entro il 16 gennaio devono effettuare il versamento delle ritenute.

Imposta sugli intrattenimenti

Per l’imposta sugli intrattenimenti c’è la scadenza del 16 gennaio per il versamento mensile dell’imposta sugli intrattenimenti.

Imprese di assicurazione: versamento ritenute

Imprese di assicurazione – versamento ritenute: il 16 gennaio è il termine ultimo per il versamento delle ritenute per le imprese di assicurazione.

Pescatori autonomi: versamento contributi

Pescatori autonomi: scade il 16 gennaio il versamento dei contributi INPS.

Locazioni brevi: versamento ritenute

Locazioni brevi entro il 16 gennaio deve essere effettuato il versamento delle ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati.

OICR: versamento ritenute

OICR: entro il 16 gennaio deve essere effettuato il versamento delle ritenute su proventi.

Sostituti d’imposta: versamento ritenute

Per i sostituti d’imposta il 16 gennaio è la data limite per il versamento dell’imposta sostitutiva sugli incrementi di produttività e per il versamento delle ritenute.

Split payment

Split payment: il versamento IVA derivante da scissione dei pagamenti deve essere effettuato entro il 16 gennaio.

Tobin tax

Tobin tax: il 16 gennaio è il termine per il versamento mensile dell’imposta sulle transazioni finanziarie.

Utili distribuiti: versamento ritenute

Utili distribuiti: entro il 16 gennaio deve essere effettuato il versamento delle ritenute.

Agenzie lavoro in somministrazione: comunicazione

Per le Agenzie del lavoro in somministrazione il 22 gennaio è la scadenza per la presentazione della comunicazione mensile.

FASC: versamento contributi

FASC: termine il 22 gennaio per il versamento dei contributi mensili.

Imprese elettriche: comunicazioni canone RAI

Le imprese elettriche devono comunicare entro il 22 gennaio i dati relativi al canone TV.

Intrastat

Scade il 25 gennaio il termine per la presentazione degli elenchi INTRA mensili e trimestrali.

Canone RAI

Scadenza il 31 gennaio per la presentazione della dichiarazione di non detenzione e data ultima per il versamento della rata del Canone RAI.

Dichiarazione precompilata: trasmissione dati TS

Entro il 31 gennaio deve essere effettuata la trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie al sistema TS ai fini della Dichiarazione dei redditi precompilata 2023.

Scadenzario fiscale 2024 di Febbraio

Di seguito le scadenze fiscali di febbraio 2024.

Adempimenti IVA

Il 15 febbraio è la data da segnare in calendario per:

IVA – Associazioni senza scopo di lucro in regime agevolato : registrazione corrispettivi.

: registrazione corrispettivi. IVA – Fatturazione differita mese precedente.

Autoliquidazione INAIL

Il 16 febbraio è il termine per l’autoliquidazione INAIL: versamento e riduzione presunto.

Condomini sostituti d’imposta: versamento ritenute

Condomini sostituti d’imposta entro il 16 febbraio devono effettuare il versamento delle ritenute.

Imposta sugli intrattenimenti

Per l’imposta sugli intrattenimenti c’è la scadenza del 16 febbraio per il versamento mensile dell’imposta sugli intrattenimenti.

Artigiani e commercianti: versamento contributi

Scade il 16 febbraio il termine per il versamento della rata dei contributi INPS per gli artigiani e i commercianti.

Pescatori autonomi: versamento contributi

Scade il 16 febbraio il termine per il versamento dei contributi INPS per i pescatori autonomi.

Locazioni brevi: versamento ritenute

Locazioni brevi entro il 16 febbraio deve essere effettuato il versamento delle ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati.

OICR: versamento ritenute

OICR: entro il 16 febbraio deve essere effettuato il versamento delle ritenute su proventi.

Incrementi produttività: imposta sostitutiva

Scade il 16 febbraio il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva sugli incrementi di produttività per i sostituti d’imposta.

Sostituti d’imposta: versamento ritenute

Il versamento delle ritenute per i sostituti d’imposta scade il 16 febbraio.

Tobin Tax: versamento mensile

Tobin Tax: versamento mensile imposta sulle transazioni finanziarie entro il 16 febbraio.

Enasarco: versamento contributi

Il 20 febbraio è il termine per Enasarco: versamento contributi aziende preponenti.

FASC: contributi mensili

Il 20 febbraio è il termine per il versamento dei contributi mensili FASC.

Rottamazione quater

Il 28 febbraio scade il pagamento per la rata della Rottamazione quarter.

Cassa Integraizione

Cassa integrazione: scadenza il 29 febbraio per la presentazione delle richieste relative a eventi non evitabili del mese precedente.

Scadenzario fiscale 2024 di Marzo

Di seguito le scadenze fiscali di marzo 2024.

Adempimenti IVA

Termine fissato per il 15 marzo per:

IVA – Associazioni senza scopo di lucro in regime agevolato : registrazione corrispettivi.

: registrazione corrispettivi. IVA – Fatturazione differita mese precedente.

Entro il 18 marzo è necessario effettuare il versamento dell’unica soluzione o della rata a saldo dell’IVA 2023.

Asili nido – dati precompilata

Asili nido: scadenza il 18 marzo per la comunicazione dei dati ai fini della dichiarazione precompilata.

Banche e poste – Bonus casa

Entro il 18 marzo banche e poste devono effettuare la comunicazione dati bonifici spese recupero patrimonio edilizio e riqualificazione energetica.

Condomini sostituti d’imposta: versamento ritenute

Entro il 18 marzo i condomini sostituti d’imposta devono effettuare il versamento delle ritenute applicate.

Erogazione liberali – dati precompilata

Erogazioni liberali: entro il 18 marzo bisogna comunicazione i dati ai fini della dichiarazione precompilata.

Pensioni complementari – dati precompilata

Forme pensionistiche complementari: entro il 18 marzo, comunicazione dati ai fini della dichiarazione precompilata.

Imprese assicurazione – dati precompilata

Imprese di assicurazione: entro il 18 marzo, comunicazione dati ai fini della dichiarazione precompilata.

Istituti scolastici – dati precompilata

Istituti scolastici: comunicazione dati ai fini della dichiarazione precompilata entro il 18 marzo.

Locazioni brevi

Locazioni brevi: versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati entro il 18 marzo.

Pompe funebri – dati precompilata

Pompe funebri: comunicazione dati ai fini della dichiarazione precompilata entro il 18 marzo.

Mutui – dati precompilata

I soggetti che erogano mutui devono dare, entro il 18 marzo, comunicazione dati ai fini della dichiarazione precompilata.

Sostituti d’imposta: versamento ritenute

I sostituti d’imposta devono effettuare il versamento delle ritenute, entro il 18 marzo.

Tobin tax: versamento mensile

Tobin tax: versamento mensile dell’imposta sulle transazioni finanziarie, entro il 18 marzo.

Università e soggetti diversi: dati precompilata

Università e soggetti diversi devono dare comunicazione dei dati ai fini della dichiarazione precompilata entro il 18 marzo.

Spese veterinarie – precompilata

I veterinari devono dare comunicazione dei dati ai fini della dichiarazione precompilata entro il 18 marzo.

Scadenzario fiscale 2024 di Aprile

Di seguito le scadenze fiscali di aprile 2024.

Digital tax: invio dichiarazione

Digital tax: invio dichiarazione entro il 1° aprile.

Operatori finanziari: attestazione versamenti

Operatori finanziari: rilascio attestazione versamenti entro il 1° aprile.

Tregua fiscale

Versamento 5° rata del ravvedimento speciale e versamento 2° rata per la regolarizzazione delle violazioni formali entro il 1° aprile.

Contributi lavoro domestico

Il 10 aprile è la data da ricordare per il versamento all’INPS dei contributi per il lavoro domestico.

Adempimenti IVA

Sono in scadenza il 15 aprile:

IVA – Associazioni senza scopo di lucro in regime agevolato : registrazione corrispettivi.

: registrazione corrispettivi. IVA – Fatturazione differita mese precedente.

Entro il 30 aprile bisogna effettuare la dichiarazione OSS e liquidazione.

Locazioni brevi

Locazioni brevi: versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati entro il 16 aprile.

Sostituti d’imposta: versamento ritenute

Entro il 16 aprile i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute applicate.

Tobin Tax: versamento mensile

Tobin Tax: entro il 16 aprile bisogna effettuare il versamento mensile.

Condomini sostituti d’imposta: versamento ritenute

Il 17 aprile è la data da ricordare per i condomini sostituti d’imposta, per il versamento delle ritenute applicate.

INTRASTAT mensile e trimestrale

Il 25 aprile è la data entro la quale bisogna presentare gli elenchi INTRASTAT mensili e trimestrali.

Anagrafe tributaria: comunicazioni

Tra le scadenze fiscali del 30 aprile figurano le comunicazioni annuali all’anagrafe tributaria.

Enti no profit: rendiconto annuale

Entro il 30 aprile gli Enti no profit devono effettuare la redazione del rendiconto annuale.

Imposta di bollo su Libri e Registri

Termine il 30 aprile per il versamento dell’imposta di bollo su Libri e Registri ai fini tributari.

Società di calcio professionistiche: comunicazioni

Società sportive di calcio professionistiche hanno come termine il 30 aprile per effettuare la comunicazione annuale contratti.

Strutture sanitarie private

Strutture sanitarie private: entro il 30 aprile è necessario presentare la comunicazione annuale dei compensi riscossi.

Scadenzario fiscale 2024 di Maggio

Di seguito le scadenze fiscali di maggio 2024.

Adempimenti IVA

Le scadenze IVA del 15 maggio sono:

IVA – Associazioni senza scopo di lucro in regime agevolato : registrazione corrispettivi.

: registrazione corrispettivi. IVA – Fatturazione differita mese precedente.

Condomini sostituti d’imposta: versamento ritenute

Il 16 maggio è la data da ricordare per i condomini sostituti d’imposta, per il versamento delle ritenute applicate.

Artigiani e Commercianti: versamento contributi

Il 16 maggio è il termine per Artigiani e Commercianti per il versamento della rata relativa ai contributi INPS.

Imprese assicurazione: denuncia annuale

Scadenza il 31 maggio per imprese assicurazione per la denuncia annuale.

Tregua fiscale

Entro il 31 maggio bisogna effettuare il pagamento della rata della Rottamazione quater.

Scadenzario fiscale 2024 di Giugno

Di seguito le scadenze fiscali di giugno 2024.

Acconto IMU

Entro il 17 giugno (il 16 cade di domenica) bisogna pagare la prima rata dell’Imposta Municipale Propria (IMU), in acconto, versando il 50% del dovuto.

Condomini sostituti d’imposta: versamento ritenute

Il 17 giugno è la data da ricordare per i condomini sostituti d’imposta, per il versamento delle ritenute applicate.

Adempimenti IVA

Le scadenze IVA del 17 giugno sono:

IVA – Associazioni senza scopo di lucro in regime agevolato : registrazione corrispettivi.

: registrazione corrispettivi. IVA – Fatturazione differita mese precedente.

Locazioni brevi

Locazioni brevi: versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati entro il 17 giugno.

Sostituti d’imposta: versamento ritenute

Entro il 17 giugno i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute applicate.

Tobin Tax: versamento mensile

Tobin Tax: entro il 17 giugno bisogna effettuare il versamento mensile.

Scadenzario fiscale 2024 di Luglio

Di seguito le scadenze fiscali di luglio 2024.

Dichiarazione IMU ENC

Scadenza il 1° luglio per Enti non commerciali per la presentazione della dichiarazione IMU ENC.

Estromissione agevolata beni impresa individuale

Entro il primo luglio bisogna effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva per l’Estromissione agevolata beni impresa individuale.

Tregua fiscale

Il 1° luglio è la data da ricordare per il ravvedimento speciale, versamento 6° rata. Il 31 luglio è in scadenza il pagamento della rata della Rottamazione quater.

Adempimenti IVA

Le scadenze IVA del 15 luglio sono:

IVA – Associazioni senza scopo di lucro in regime agevolato : registrazione corrispettivi.

: registrazione corrispettivi. IVA – Fatturazione differita mese precedente.

Locazioni brevi

Locazioni brevi: versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati entro il 16 luglio.

Sostituti d’imposta: versamento ritenute

Entro il 16 luglio i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute applicate.

Tobin Tax: versamento mensile

Tobin Tax: entro il 16 luglio bisogna effettuare il versamento mensile.

Scadenzario fiscale 2024 di Agosto

Di seguito le scadenze fiscali di agosto 2024, quando è prevista la sospensione delle attività di accertamento, fermi restando i termini di decadenza, e dei termini per la risposta alle istanze di interpello.

Condomini sostituti d’imposta: versamento ritenute

Il 20 agosto è la data da ricordare per i condomini sostituti d’imposta, per il versamento delle ritenute applicate.

Artigiani e Commercianti: versamento contributi

Il 20 agosto è il termine per Artigiani e Commercianti per il versamento della rata relativa ai contributi INPS.

Adempimenti IVA

Le scadenze IVA del 20 agosto sono:

IVA – Associazioni senza scopo di lucro in regime agevolato : registrazione corrispettivi.

: registrazione corrispettivi. IVA – Fatturazione differita mese precedente.

Locazioni brevi

Locazioni brevi: versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati entro il 20 agosto.

Sostituti d’imposta: versamento ritenute

Entro il 20 agosto i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute applicate.

Tobin Tax: versamento mensile

Tobin Tax: entro il 20 agosto bisogna effettuare il versamento mensile.

Scadenzario fiscale 2024 di Settembre

Di seguito le scadenze fiscali di settembre 2024.

Condomini sostituti d’imposta: versamento ritenute

Il 16 settembre è la data da ricordare per i condomini sostituti d’imposta, per il versamento delle ritenute applicate.

Adempimenti IVA

Le scadenze IVA del 16 settembre sono:

IVA – Associazioni senza scopo di lucro in regime agevolato : registrazione corrispettivi.

: registrazione corrispettivi. IVA – Fatturazione differita mese precedente.

Locazioni brevi

Locazioni brevi: versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati entro il 16 settembre.

Sostituti d’imposta: versamento ritenute

Entro il 16 settembre i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute applicate.

Tobin Tax: versamento mensile

Tobin Tax: entro il 16 settembre bisogna effettuare il versamento mensile.

Cassa Forense: comunicazioni

Entro il 30 settembre la Cassa Forense deve dare comunicazione reddituale agli avvocati.

Cariche elettive e sindacali: contributi

Entro il 30 settembre vanno versati i contributi aspettativa per le cariche elettive e sindacali.

Tregua fiscale

Termine il 30 settembre per il ravvedimento speciale, versamento 7° rata.

Presentazione dichiarazione dei redditi

Dal 2 maggio ed entro il 30 settembre persone fisiche, società ed associazioni, sono chiamati alla presentazione telematica della dichiarazione dei redditi.

Scadenzario fiscale 2024 di Ottobre

Di seguito le scadenze fiscali di ottobre 2024.

Lavoro domestico: versamento contributi

Il 10 ottobre scadono i termini per il versamento dei contributi per il lavoro domestico all’INPS.

Adempimenti IVA

Tra le scadenze fiscali del 15 ottobre:

IVA : Associazioni senza scopo di lucro in regime agevolato registrazione corrispettivi.

: Associazioni senza scopo di lucro in regime agevolato registrazione corrispettivi. IVA: Fatturazione differita mese precedente.

Condomini sostituti d’imposta: versamento ritenute

Il 16 ottobre è la data da ricordare per i condomini sostituti d’imposta, per il versamento delle ritenute applicate.

Sostituti d’imposta: versamento ritenute

Entro il 16 ottobre i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute applicate.

Tobin Tax: versamento mensile

Tobin Tax: entro il 16 ottobre bisogna effettuare il versamento mensile.

Domanda ISCRO

Entro il 31 ottobre bisogna presentare domanda di indennità autonomi, ISCRO.

Inarcassa: comunicazione reddituale

Entro il 31 ottobre bisogna presentare la comunicazione reddituale Inarcassa.

Presentazione modello 770

Da aprile ed entro il 31 ottobre è necessario presentare il modello 770.

Scadenzario fiscale 2024 di Novembre

Di seguito le scadenze fiscali di novembre 2024.

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Il 15 novembre è il termine da ricordare per il versamento della rata dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti all’1 gennaio 2022.

Condomini sostituti d’imposta: versamento ritenute

Il 18 novembre è la data da ricordare per i condomini sostituti d’imposta, per il versamento delle ritenute applicate.

Sostituti d’imposta: versamento ritenute

Entro il 18 novembre i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute applicate.

Tobin Tax: versamento mensile

Tobin Tax: entro il 18 novembre bisogna effettuare il versamento mensile.

Locazioni brevi

Locazioni brevi: versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati entro il 18 novembre.

Tregua fiscale

Il 30 novembre è in scadenza il pagamento della rata della Rottamazione quater.

Scadenzario fiscale 2024 di Dicembre

Di seguito le scadenze fiscali di dicembre 2024, quando è prevista la sospensione delle attività di accertamento, fermi restando i termini di decadenza.

Saldo IMU

Entro il 16 dicembre bisogna versare la seconda rata dell’Imposta Municipale Propria (IMU) a saldo, pagando il restante 50% del dovuto.

Condomini sostituti d’imposta: versamento ritenute

Il 16 dicembre è la data da ricordare per i condomini sostituti d’imposta, per il versamento delle ritenute applicate.

Sostituti d’imposta: versamento ritenute

Entro il 16 dicembre i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute applicate.

Tobin Tax: versamento mensile

Tobin Tax: entro il 16 dicembre bisogna effettuare il versamento mensile.

Tregua fiscale

Il 20 dicembre è la data da segnare in calendario per il versamento dell’ottava rata del ravvedimento speciale.