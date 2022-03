Benefit aziendali: quali sono, perché convengono e le tipologie più apprezzate

Con i benefit aziendali le imprese hanno l'opportunità di favorire il benessere di chi svolge un'attività lavorativa: vantaggi, aspetti fiscali e tipologie più diffuse.

Migliorare la vita quotidiana di chi svolge un’attività lavorativa, potenziandone la produttività e la soddisfazione: questo è l’obiettivo primario dei benefit aziendali, integrazioni alla retribuzione concesse dalle aziende sotto forma di beni, servizi e agevolazioni.

Attraverso i benefit aziendali le imprese compiono azioni concrete per soddisfare i bisogni dei dipendenti e delle loro famiglie, mettendo in atto misure di welfare aziendale volte a incrementarne il potere d’acquisto e il benessere generale.

A regolare la concessione di benefit aziendali è il Codice Civile con l’articolo 2099 relativo alle retribuzioni, che sottolinea come queste ultime possano essere corrisposte anche in natura mediante l’erogazione di beni e servizi, integrando lo stipendio mensile previsto in busta paga.

Quali sono i benefit aziendali

Le tipologie di benefit aziendali sono numerose, coinvolgono diversi ambiti e hanno un denominatore comune: andare incontro alle esigenze di chi svolge un’attività professionale. Una prima distinzione riguarda i Flexible benefit e i Fringe benefit, i cosiddetti benefit accessori concessi dai datori di lavoro in modo discrezionale.

Flexible benefit

Sono considerati Flexible benefit tutti i beni e servizi che l’azienda eroga in aggiunta alla retribuzione soprattutto al fine di favorire il work-life balance, con risvolti positivi sul benessere sia personale sia familiare. Alcuni esempi sono la concessione di borse di studio, i servizi di asilo nido o baby sitter per i figli minori, gli abbonamenti al trasporto pubblico.

Questo tipo di benefit non concorre a costituire il reddito da lavoro dipendente e gode di un trattamento fiscale agevolato, grazie all’esonero totale da imposte e contributi.

Fringe benefit

I Fringe benefit sono agevolazioni erogate attraverso beni o servizi, soluzioni alternative al corrispettivo monetario e rappresentate da “compensi in natura”. Sono benefit che possono essere concessi anche singolarmente a ciascun dipendente, infatti solitamente le aziende disciplinano le tipologie di Fringe benefit nell’ambito del contratto individuale.

La categoria dei Fringe benefit è ampia e variegata e spazia dall’ambito sanitario a quello formativo, dal settore previdenziale alla gestione del tempo libero:

auto aziendale;

dispositivi tecnologici come computer e smartphone aziendale;

assistenza sanitaria;

polizze assicurative;

acquisti di azioni societarie (le cosiddette Stock option);

alloggi messi a disposizione del dipendente e della famiglia.

versamenti al fondo di previdenza complementare aziendale e/o privato;

convenzioni con palestre e centri benessere;

finanziamenti agevolati;

rimborso degli interessi passivi relativi a mutui e finanziamenti;

buoni pasto concessi come prestazioni che sostituiscono la mensa aziendale e utilizzabili anche da chi lavora da remoto o in modalità Smart Working;

buoni acquisto da utilizzare attraverso un’ampia rete di esercizi convenzionati.

Focalizzando l’attenzione su quest’ultima tipologia di benefit aziendali, i buoni acquisto o regalo per lo shopping, il carburante e la spesa al supermercato rappresentano una preziosa risorsa non solo per i diretti destinatari ma anche per supportare la ripresa economica.

Attraverso i buoni acquisto, infatti, le aziende possono indirizzare i consumatori verso un ciclo di spesa virtuoso a vantaggio dei settori più colpiti dalla crisi generata dall’emergenza sanitaria.

Vantaggi dei benefit aziendali

I benefit aziendali non generano benefici solo per coloro a cui sono destinati, che hanno l’opportunità di incrementare il loro potere di acquisto attraverso un’integrazione dello stipendio utilizzabile per le spese personali e familiari.

Per le aziende, infatti, la convenienza abbraccia una lunga serie di vantaggi:

aumentare il livello di soddisfazione del personale, l’attaccamento all’azienda e la produttività;

potenziare la Brand Reputation e l’Employer Branding, un obiettivo fondamentale per attirare nuovi talenti;

migliorare il clima aziendale, riducendo l’assenteismo e il turnover;

accedere a numerosi benefici fiscali, grazie alla normativa vigente che permette di abbattere il costo del lavoro rendendo i benefit aziendali deducibili dal reddito d’impresa.

Benefit aziendali più diffusi e apprezzati

Al fine di analizzare i cambiamenti che hanno coinvolto il welfare aziendale in un anno particolarmente critico come il 2020, l’Osservatorio Easy Welfare 2021 promosso da Edenred ha messo nero su bianco i benefit che chi svolge un’attività lavorativa apprezza maggiormente.

Dagli esiti dell’indagine si evince come i servizi legati all’istruzione, alla previdenza e alla sanità abbiano rappresentato il 50% dei volumi di spesa complessivi.

I Fringe benefit si confermano le soluzioni di welfare maggiormente richieste, soprattutto relativamente ai buoni acquisto e alle carte regalo: una conseguenza del raddoppio del limite di detassazione per l’anno fiscale 2020.

Più in generale, a essere sempre molto apprezzati sono i beni e servizi che permettono di conciliare lavoro e famiglia.

Benefici fiscali per le aziende e i dipendenti

A disciplinare i benefit aziendali sono gli articoli 51 e 100 del TUIR, il Testo Unico Imposte sui Redditi che individua i servizi esclusi dal reddito di lavoro dipendente ma in grado di sostenere il benessere di chi lavora, principalmente incentivando la ricerca di un equilibrio tra professione e vita privata.

Il principale beneficio fiscale per le aziende che puntano sul welfare riguarda l’abbattimento del costo del lavoro dal 30 al 40% degli importi lordi erogati al dipendente.

Secondo quanto previsto dall’Agenzia delle Entrate a inizio 2018, inoltre, non è possibile godere della fiscalità agevolata prevista per i beni e i servizi definiti dall’articolo 51 del TUIR nel caso in cui i dipendenti utilizzino contemporaneamente Fringe benefit e buoni per l’acquisto di beni fisici, per un valore superiore a 258,23 euro.

Questo tetto massimo, tuttavia, è stato superato grazie a un emendamento del Decreto Sostegni che solo per il 2020 e il 2021 ha raddoppiato il limite per l’esenzione fiscale dei Fringe benefit, portandolo a 516,46 euro annui.

Questo vantaggio è venuto meno a partire dall’inizio del 2022, a causa della mancata conferma del raddoppio del limite di esenzione fiscale e contributivo non previsto dalla Legge di Bilancio 2022.

Attualmente, quindi, oltre la soglia di 258,23 euro i beni erogati dalle aziende come benefit concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente.