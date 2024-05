Nuova tassa in arrivo sulle auto elettriche

Il Governo valuta lo spostamento delle accise dai carburanti alle auto elettriche, per recuperare gettito fiscale

Le auto elettriche potrebbero essere soggette a tassazione per compensare la perdita del gettito generato dai veicoli alimentati a benzina e a diesel, destinato a ridursi proprio con la progressiva diffusione dei veicoli elettrificati.

Ad annunciare l’ipotesi di imporre nuove tasse sulle auto elettriche è stato il Ministro Giancarlo Giorgetti, intervenuto nel corso dell’Automotive Dealer Day in programma a Verona.

Si tratta di un ambito su cui il MEF ha già iniziato a lavorare anche in considerazione dell’aggiornamento della normativa europea sulla tassazione dei prodotti energetici.

Ecobonus auto, decreto pronto: ecco i nuovi incentivi 1 Aprile 2024 Al vaglio del Governo, quindi, ci sarebbe la proposta di spostare le accise dai carburanti alle auto elettriche, in modo tale da non perdere le risorse economiche e di adattarsi all’evoluzione delle basi imponibili tenendo conto della trasformazione del sistema economico.

L’ipotesi parte dalla considerazione che è in atto un aggiornamento della normativa europea sulla tassazione dei prodotti energetici, come ha spiegato il ministro Giorgetti.

Considerata la difficoltà dell’elettrico in Italia, tuttavia, una nuova tassa non sembra oggi lo strumento ideale per favorire la transizione green del parco auto circolante.

Ad oggi, ricordiamo, le auto elettriche non pagano l’imposta automobilistica per cinque anni dalla data di prima immatricolazione e, al termine di periodo, scontano una tassa ridotta a un quarto di quanto si paga per i veicoli a benzina.