Come fare la precompilata di un defunto da eredi

La richiesta di abilitazione alla dichiarazione precompilata da parte di un erede deve essere inviata solo una volta, resta valida per l’anno successivo.

Per presentare la dichiarazione dei redditi in vece di una persona deceduta, Gli eredi possono utilizzare direttamente tramite l’applicazione web della precompilata, ma prima sono tenuti a richiedere l’autorizzazione all’accesso all’Agenzia delle Entrate, tuttavia questa procedura è necessaria solo per il primo anno.

L’Agenzia delle Entrate specifica che per la presentazione della precompilata da parte di un erede non è necessaria una nuova abilitazione, se questa è stata già concessa l’anno precedente.

Precompilata: abilitazione per eredi

Utente di PMI chiede Utente di PMI chiede Detrazioni pluriennali in eredità risponde Per coloro che devono chiedere l’abilitazione per la prima volta, il Fisco ha predisposto una procedura online all’interno dell’area riservata del sito delle Entrate, dove è presente un apposito servizio denominato “Autorizzazioni soggetti terzi”.

L’erede può ottenere l’abilitazione dichiarando, ai sensi del D.P.R. 445/2000, la propria condizione tramite servizio “Autorizzazioni” in Area Riservata del sito delle Entrate.

In alternativa, l’erede ha anche la possibilità di inviare la richiesta via PEC a una qualsiasi Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, oppure presentarla a un qualsiasi ufficio territoriale.

Come abilitarsi online

Precompilata con delega a persona di fiducia: come fare 30 Aprile 2024 Per richiedere l’abilitazione ad accedere alla precompilata in qualità di erede è sufficiente dichiarare la propria condizione di erede direttamente online, tramite l’apposito servizio disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Effettuato l’accesso all’area riservata con proprie credenziali (SPID, CNS, CIE o, per i soggetti titolati ad averle, con le credenziali rilasciate dall’Agenzia), bisogna scegliere “Dichiarazione precompilata”, selezionare “Profilo utente – Autorizzazioni soggetti terzi” e seguire la procedura per trasmettere la richiesta di abilitazione.

Cliccando sul link “Visualizza e gestisci le tue richieste di autorizzazione” si può procedere con l’inserimento dei dati per la presentazione della dichiarazione sostitutiva che certifica la condizione di erede.

I canali alternativi

In alternativa, la richiesta sottoscritta con firma digitale può essere inviata tramite PEC o con firma autografa allegando copia del documento analogico e del documento d’identità dell’erede.

Infine, è sempre possibile recarsi personalmente a un qualsiasi ufficio territoriale.

Come detto, chi è stato già autorizzato lo scorso anno può ottenere l’abilitazione per l’anno d’imposta corrente.

Precompilata del deceduto

L’Agenzia mette a disposizione la dichiarazione dei redditi della persona deceduta completa. L’erede, dopo aver modificato o integrato il modello, può inviarlo tramite l’applicazione web. Anche se un erede ha già inviato il 730 precompilato riferito alla persona deceduta o l’ha visualizzato o iniziato a modificarlo, gli altri eredi autorizzati possono comunque visualizzare e stampare la dichiarazione, però non possono effettuare modifica o invio.

NB: per le persone decedute successivamente al 30 settembre, la dichiarazione può essere presentata solo tramite il modello Redditi PF.