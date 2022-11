Incentivi per accumulo su impianto fotovoltaico esistente

Dispongo di un impianto fotovoltaico in Scambio Sul Posto (IV Conto) sul tetto dei posti auto di mia proprietà (essendo accatastati a mio nome), di fronte al condominio nel quale è partito un progetto con Superbonus. Un eventuale impianto di accumulo vi rientrerebbe? Ci sono altri incentivi? Sarebbe possibile ampliare o creare un ulteriore impianto fotovoltaico su un ulteriore tetto di posto auto? Ci sono dei limiti di accumulo per dotare l’unità abitativa di una batteria? Devo realizzarlo in maniera autonoma prevedendo successivamente il recupero come detrazione dal 50 al 65% o con Superbonus?

Per quanto riguarda il Superbonus, l’installazione di sistemi di accumulo è incentivata solo nel caso in cui anche l’impianto fotovoltaico sia stato realizzato utilizzando l’agevolazione al 110%. Dunque non è il suo caso.

Fotovoltaico per la casa: costi medi e risparmi con gli incentivi 1 Novembre 2022 Ci sono però altre agevolazioni utilizzabili. In primis, il nuovo credito d’imposta 2022, che riguarda proprio i sistemi di accumulo integrati ad impianti fotovoltaici esistenti: è stato introdotto dalla Legge 234/2021 (comma 812) ma la percentuale del credito d’imposta sarà stabilita dall’Agenzia delle Entrate successivamente alla scadenza per l’invio delle domande, in base alle domande presentate in rapporto alle risorse disponibili (3 milioni di euro).

La finestra temporale per le richieste si aprirà all’inizio del prossimo anno ma i lavori incentivati sono quelli rientranti nel 2022.

Se non vuole attendere questa nuova misura, può invece utilizzare il classico bonus ristrutturazioni edilizie al 50%, applicabile anche all’installazione di impianti per il risparmio energetico, fra i quali rientrano i sistemi di accumulo. Il tetto di spesa è pari a 96mila euro.

Risposta di Barbara Weisz