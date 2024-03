Calendario pagamenti INPS di aprile: NASPI, ADI, SFL e Pensioni

Calendario pagamenti INPS di aprile 2024: pensioni, disoccupazione, ADI, SFL, Cafrta Acquisti e AU, con gli slittamenti dovuti alle festività pasquali.

Il mese di aprile 2024 porta con sé una serie di pagamenti da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), a partire dalle pensioni, per poi proseguire con Assegno Unico, Assegno di Inclusione (ADI), Supporto Formazione e Lavoro (SFL), la ricarica della Carta Acquisti, le indennità di disoccupazione e di maternità.

Riportiamo di seguito tutte le date e il calendario completo degli accrediti, con le novità per ogni prestazione, le date precise e i destinatari di ciascun pagamento INPS per le competenze di aprile.

Assegno di Inclusione: quando viene pagato ad aprile?

L’Assegno di Inclusione (ADI) viene erogato tramite la Carta di inclusione elettronica, una carta di pagamento digitale prepagata emessa da PostePay che consente di fare prelievi e bonifici per l’affitto.

Il calendario dei pagamenti ADI per il 2024 è stato pubblicato sul sito INPS a inizio anno: le ricariche della Carta di Inclusione avvengono tra il 26 e il 28 di ogni mese, a seconda delle festività; nel mese di aprile, i primi pagamenti ADI scatta il 16 del mese per chi ha presentato domanda e sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale (PAD) entro marzo.

Per chi ha già ricevuto altre ricariche sulla Carta di Inclusione e continua ad averne diritto, il pagamento ADI arriva dunque verso fine mese come accadeva con il Reddito di Cittadinanza, mentre per i nuovi beneficiari il pagamento è anticipato a metà mese.

Si ricorda che a partire dai rinnovi di marzo viene preso a riferimento l’ISEE 2024.

SFL: quando arriva ad aprile?

Il pagamento del sostegno SFL avverrà, come ormai consuetudine, a partire da metà mese per le richieste pervenute nel corso del mese precedente, ovvero marzo, e a partire da fine mese, verso il 27, per le istanze presentate ed elaborate con esito positivo entro il 15 aprile.

Assegno Unico Universale: quando arriva ad aprile?

Pagamenti INPS: come consultarli online 29 Febbraio 2024 Le famiglie con figli a carico riceveranno la mensilità di aprile dell’Assegno Unico Universale verso il 19 aprile 2024, con riferimento a chi ha già preso nei mesi precedenti il sussidio e non siano intervenute variazioni (es.: nascita, maggiore età di un figlio o redditi aumentati o diminuiti). Per le nuove richieste, il primo pagamento avviene invece entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza.

Ricordiamo che, mentre non è più necessario presentare ogni anno domanda di AU, è invece obbligatorio presentare una nuova DSU se non si vuole ottenere l’importo minimo (che spetta anche in caso di ISEE superiore a 45.575 euro).

Per non perdere gli arretrati da marzo, c’è tempo fino a fine giugno. Eventuali aggiornamenti ISEE successivi (ad esempio con ISEE Corrente) avranno effetto solo a partire dal mese di presentazione dell’Indicatore, senza pagamento di somme arretrate.

Pensioni: quando arrivano ad aprile?

Il primo giorno del mese è, solitamente, la data stabilita nel calendario pagamenti pensione . Tuttavia, ad aprile, essa coincide con le festività pasquali. Il primo giorno “bancabile” sarà dunque il 2 aprile 2024, termine di riferimento per questa mensilità in relazione all’accredito su conto corrente o per il ritiro alle Poste.

La riscossione della pensione in contanti avverrà in modo scaglionato:

martedì 2 aprile 2024: beneficiari con cognomi da A a C;

mercoledì 3 aprile 2024: cognomi da D a K;

giovedì 4 aprile 2024: cognomi da L a P;

venerdì 5 aprile 2024: cognomi da Q a Z.

La Carta Acquisti viene pagata ad aprile?

Sì, la Carta Acquisti 2024 viene pagata ad aprile, poiché le ricariche (pari a 40 euro al mese) vengono effettuate con cadenza bimestrale. Ad aprile verranno quindi caricati i 40 euro di competenza per i mesi di marzo e aprile, per un totale di 80 euro. La ricarica dovrebbe arrivare entro metà mese.

Quando viene pagata la disoccupazione ad aprile?

Ad aprile 2024 i sussidi di disoccupazione NASpI e DIS-COLL vengono messi in pagamento entro la metà del mese. La data esatta può essere consultata tramite il Fascicolo Previdenziale dell’INPS, accessibile con le credenziali SPID, CIE e CNS.

Ricordiamo che da marzo sono attive le nuove modalità per la domanda di disoccupazione, con la scelta automatica dell’indennit basata sull’ultimo rapporto di lavoro registrato: DIS-COLL per la collaborazione coordinata e continuativa/dottorato/assegno di ricerca o NASPI per il lavoro subordinato.

Con il messaggio 804 del 23 febbraio 2024 l’INPS ha annunciato la fine della fase sperimentale e fornito i dettagli delle nuove modalità di richiesta per tutte le categorie di utenti (cittadini, online e tramite Contact center telefonico, e patronati).