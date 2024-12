Enti Locali: sbloccati i fondi destinati ai Comuni

La Conferenza Stato-Città sblocca i fondi destinati agli Enti locali per potenziare i servizi sociali e il trasporto scolastico nel 2025.

Dalla Conferenza Stato-Città arriva il via libera per lo sblocco di circa 470 milioni di fondi destinati ai Comuni, risorse che serviranno per potenziare i servizi sociali e il trasporto scolastico nel corso del 2025.

Controlli sulle imprese: Governo e Comuni si alleano per attuare la riforma 20 Novembre 2024

Come conferma l’ANCI, gli Enti locali situati nelle Regioni a statuto ordinario potranno contare su ulteriori 391 milioni di euro che saranno inseriti in un DPCM separato di prossima pubblicazione.

Ammontano a 220 i milioni di euro, invece, i fondi che andranno ai Municipi come rimborso relativo al 2024 per i minori introiti generati dalle minori entrate da addizionale comunale IRPEF.

L’approvazione dei bilanci di previsione, invece, viene fatta slittare al 28 febbraio 2025.

“Si tratta di risorse importanti – ha commentato il presidente ANCI Gaetano Manfredi – che l’Associazione ha più volte sollecitato, necessarie per lo sviluppo di servizi di grande rilevanza sociale e per la chiusura dei bilanci di molti enti.