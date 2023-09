Decreto Proroghe: quali scadenze e versamenti fiscali cambiano

In scadenza il 730/2023: come accedere alla precompilata, scaricare il Modello, modificarlo o accettarlo e trasmettere online la dichiarazione dei redditi.

Modello 770/2023 e Dichiarazione integrativa o correttiva: novità, istruzioni di compilazione e scadenze di invio per sostituti d’imposta e liquidatori.

Dichiarazione IMU omessa per gli anni 2021 e 2022: possibile procedere con ravvedimento operoso entro il 28 settembre 2023 pagando la sanzione minima.

Milleproroghe bis: richieste e rinvio scadenze fiscali

Proroga MEF per la rimessione dei versamenti nelle zone colpite da calamità, per la cessione di beni ai soci e per il Superbonus condomini: anticipazioni.