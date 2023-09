Scuola: supplenze brevi in pagamento

Approvato dal Governo lo stanziamento di 55,6 milioni di euro per il pagamento delle supplenze brevi dei docenti durante le sostituzioni.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto legge proroghe che vara misure urgenti in materia di energia, per sostenere il potere di acquisto e tutelare il risparmio delle famiglie. Ma non solo: sono previsti anche stanziamenti ad hoc per finanziare misure specifiche.

Tra gli altri punti, infatti, il testo prevede anche lo stanziamento di 55,6 milioni di euro per il pagamento delle supplenze brevi degli insegnanti, confermando le anticipazioni sull’attesa misura, rimasta in bilico fino all’ultimo momento.

Il finanziamento delle supplenze brevidovrebbe garantire la quotidianità didattica e consentire la sostituzione di docenti assenti per malattia, per maternità o paternità, per permessi legati alla Legge 104.

Il Decreto Energia, intanto, ha stabilito il rifinanziamento con circa 7 milioni di euro del Fondo borse di studio per l’accesso alla formazione superiore, coprendo la platea di oltre 5mila studenti inclusi nelle graduatorie degli Enti regionali per il diritto allo studio, attualmente idonei ma esclusi dal sussidio proprio per mancanza di copertura finanziaria.