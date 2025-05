Il 730 in 10 passi: come inviare la Dichiarazione dei Redditi Precompilata

Calendario 730/2025 e decalogo: come accedere alla precompilata, scaricare il Modello, modificarlo, accettarlo e trasmettere la dichiarazione dei redditi.

Disponibile online il Modello 730/2025 precompilato, in presa visione dal 30 aprile e aperto alle modifiche e alla trasmissione (in autonomia o con il supporto di CAF e intermediari abilitati) a partire dal 15 maggio. Da questa stessa data, dipendenti e pensionati possono utilizzare anche la modalità di compilazione semplificata tramite percorso guidato, così da correggere e integrare testualmente le informazioni, poi riportate in modo automatico nel proprio modello 730.

Ecco di seguito i passaggi di base, i link e le regole per presentare la dichiarazione dei redditi online 2025.

Cos’è il 730 precompilato

Il 730 precompilato è il modello per la dichiarazione dei redditi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati con la maggior parte delle informazioni già compilate dall’Agenzia delle Entrate, in base a dati già presenti nelle banche dati pubbliche. Analogamente al Modello Redditi PF, il 730 precompilato è consultabile ogni anno online sul sito dell’Amministrazione finanziaria, accessibile con proprie credenziali personali: si può accettare e trasmettere così com’è evitando in questo modo successivi controlli fiscali; chi invece sceglie di modificare o integrare le informazioni (ad esempio aggiungendo spese detraibili) subirà un eventuale controllo dei soli dati modificati.

Nel 2025 sono introdotte diverse novità che riguardano le dichiarazioni fiscali e i dati precompilati:

già inseriti i proventi erogati dal GSE per la cessione dell’energia in esubero tramite impianti rinnovabili;

i rappresentanti legali possono adesso inviare anche la dichiarazione in qualità di erede;

per la dichiarazione precompilata dei soggetti IVA in regime di vantaggio e forfetario, sono ora utilizzati anche i dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri;

consentito agli intermediari fiscali di accedere ai dati precompilati del modello Redditi Persone Fisiche, previa delega specifica;

migliorati alcuni strumenti di compilazione semplificata (come la scelta del sostituto d’imposta).

Quando è disponibile la dichiarazione precompilata?

La Dichiarazione dei Redditi Precompilata 2025 è disponibile disponibile online dal 30 aprile sul sito web dell’Agenzia delle Entrate. Dal 15 maggio il modello prescelto (730 o Redditi PF) si può anche modificare oppure accettare senza modifiche e trasmettere direttamente online, dalla stessa pagina web.

Dove trovo il 730 precompilato online?

Per accedere alla propria dichiarazione dei redditi precompilata ci sono due modi: dal sito web dell’Agenzia delle Entrate, dalla propria area riservata (www.agenziaentrate.gov.it); dal sito dedicato alla precompilata (infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/accedi-precompilata). Il Modello 730/2025 cartaceo è invece scaricabile cliccando qui assieme alle istruzioni.

Come si accede alla precompilata?

Le modalità di accesso e visualizzazione del Modello 730 richiedono in tutti i casi (sito web dell’Agenzia delle Entrate in area riservata oppure portale informativo del Fisco dedicato alla Precompilata) l’utilizzo di credenziali personali (SPID, Carta Nazionale dei Servizi – CNS, Carta d’Identità Elettronica – CIE): basta seguire il percorso guidato a partire dalla scelta del profilo utente per arrivare a veder direttamente il proprio modello già precompilato.

Dallo scorso anno c’è anche un nuovo percorso, che permette di confermare le informazioni a monte, che poi saranno inserite in automatico nel modello.

Come scaricare il 730 precompilato?

Il modello 730 precompilato ed il Modello Redditi PF sono disponibili online per la consultazione ed il download sul sito dell’Agenzia delle Entrate (autenticazione con proprie credenziali ed entrando in area riservata) oppure sul portale della Precompilata (infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it): una volta seguita la procedura guidata per accedere al modello, nella stessa pagina è disponibile la funzione per scaricare il modello.

Attenzione: il modello 730 precompilato si può scaricare in pdf in due diversi momenti, ossia prima dell’invio nella sua forma precompilata originaria e dopo l’invio, nella sua forma definitiva, con le eventuali modifiche e integrazioni apportate ed in conseguente ricalcolo della somma a debito o a credito.

Da quando si può presentare il 730 precompilato?

Il modello 730/2025 precompilato può essere accettato senza modifiche o integrato a partire dal 15 maggio, direttamente tramite modello precompilato oppure con procedura di compilazione semplificata: da quella stessa data, si potrà anche presentare, ossia trasmettere al Fisco.

In base al calendario 2025 della Precompilata, la scadenza ultima per l’invio è il 30 settembre, mentre per il Modello Redditi PF è il 31 ottobre.

Dove trovo i miei vecchi 730?

Dalla home del sito dell’Agenzia delle Entrate bisogna entrare nella propria area riservata, accedendo così alla sezione “La mia scrivania“. Dalla voce “Consultazioni”, si deve scegliere il servizio “Cassetto fiscale personale”: cliccando su “Dichiarazioni fiscali” nel menu a sinistra si accede a tutte le dichiarazioni presentate; cliccando su “Annualità disponibili” si seleziona quello di proprio interesse. Da questa sezione è anche possibile stampare o scaricare i vecchi 730 in formato pdf.

Tutti i passi da seguire, per modello e procedura

Tutte le informazioni e le novità sulla precompilata sono disponibili sul sito della precompilata. Ecco uno schema di sintesi:

Quali sono le scadenze del 730 precompilato 2025?

Le prossime scadenze per la dichiarazione precompilata con 730 o Modello Redditi Persone Fisiche:

30 settembre : scadenza per la presentazione del 730 precompilato;

: scadenza per la presentazione del 730 precompilato; 27 ottobre : scadenza del 730 integrativo, per correggere una dichiarazione già presentata;

: scadenza del 730 integrativo, per correggere una dichiarazione già presentata; 31 ottobre: scadenza presentazione modello Redditi PF e modello correttivo nei termini.

Il calendario completo 2025 della Dichiarazione dei Redditi

Ecco tutte le scadenze della stagione dichiarativa 2025, per la precompilata e non solo:

30 aprile – possibile visualizzare la dichiarazione precompilata (modalità semplificata o ordinaria)

possibile visualizzare la dichiarazione precompilata (modalità semplificata o ordinaria) 15 m aggio – possibile accettare, modificare e inviare il 730 precompilato (anche in modalità semplificata) tramite applicazione web e modificare e inviare il modello Redditi precompilato

– possibile accettare, modificare e inviare il 730 precompilato (anche in modalità semplificata) tramite applicazione web e modificare e inviare il modello Redditi precompilato 19 maggio – possibile annullare il modello già inviato e presentare una nuova dichiarazione tramite web

possibile annullare il modello già inviato e presentare una nuova dichiarazione tramite web 21 maggio – possibile inviare il modello Redditi correttivo per sostituire un 730 o un Redditi già inviato ed inviare un modello Redditi aggiuntivo del 730, presentando frontespizio e quadri RM (ad esclusione dei redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva e rivalutazione dei terreni), RS, RT e RU

possibile inviare il modello Redditi correttivo per sostituire un 730 o un Redditi già inviato ed inviare un modello Redditi aggiuntivo del 730, presentando frontespizio e quadri RM (ad esclusione dei redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva e rivalutazione dei terreni), RS, RT e RU 20 giugno – ultimo giorno per l’annullamento del 730 e del modello Redditi correttivo del 730 inviato online

ultimo giorno per l’annullamento del 730 e del modello Redditi correttivo del 730 inviato online 27 giugno – u ltimo giorno per annullare online il modello Redditi (e i modelli RPF correttivi collegati) già inviato con modello F24

ltimo giorno per annullare online il modello Redditi (e i modelli RPF correttivi collegati) già inviato con modello F24 30 giugno – ultimo giorno per il versamento di saldo e primo acconto con 730 senza sostituto d’imposta o modello Redditi

ultimo giorno per il versamento di saldo e primo acconto con 730 senza sostituto d’imposta o modello Redditi 30 luglio – ultimo giorno per il versamento con maggiorazione di saldo e primo acconto con 730 senza sostituto d’imposta o modello Redditi, contribuenti ISA (o che presentano cause di esclusione) e forfetari

ultimo giorno per il versamento con maggiorazione di saldo e primo acconto con 730 senza sostituto d’imposta o modello Redditi, contribuenti ISA (o che presentano cause di esclusione) e forfetari 30 settembre – ultimo giorno per la presentazione del 730 precompilato tramite web

ultimo giorno per la presentazione del 730 precompilato tramite web 10 ottobre – ultimo giorno per comunicare al sostituto d’imposta la rinuncia al secondo o unico acconto IRPEF o del versamento ridotto

– ultimo giorno per comunicare al sostituto d’imposta la rinuncia al secondo o unico acconto IRPEF o del versamento ridotto 15 ottobre – ultimo giorno per annullare online il modello Redditi (e i Redditi PF correttivi collegati) inviato senza modello F24

ultimo giorno per annullare online il modello Redditi (e i Redditi PF correttivi collegati) inviato senza modello F24 27 ottobre – ultimo giorno per presentare al CAF o al professionista abilitato il 730 integrativo, se l’integrazione comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata

ultimo giorno per presentare al CAF o al professionista abilitato il 730 integrativo, se l’integrazione comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata 31 ottobre – ultimo giorno per la presentazione del modello Redditi precompilato, per quello Redditi correttivo del 730 e per quello aggiuntivo del 730 (frontespizio e quadri RM – Sezione IV, RS e RU)

– ultimo giorno per la presentazione del modello Redditi precompilato, per quello Redditi correttivo del 730 e per quello aggiuntivo del 730 (frontespizio e quadri RM – Sezione IV, RS e RU) 10 novembre – ultimo giorno per la presentazione del 730 correttivo di tipo 2 tramite web

– ultimo giorno per la presentazione del 730 correttivo di tipo 2 tramite web 1 dicembre – ultimo giorno utile per il secondo o unico acconto con 730 senza sostituto d’imposta o modello Redditi

ultimo giorno utile per il secondo o unico acconto con 730 senza sostituto d’imposta o modello Redditi 29 gennaio – ultimo giorno per la presentazione del modello Redditi precompilato “tardivo” (90 giorni dalla scadenza), mediante web o software Redditi PF On line 2025.