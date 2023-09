Imposta sostitutiva cripto-attività: proroga versamenti a novembre

Tasse sulle criptovalute: chiarimenti sul trattamento fiscale riservato alle cripto-attività e sulla platea dei soggetti con obbligo di imposta in Italia.

L’OAM fissa il contributo annuale da versare per l’iscrizione al Registro degli operatori in valuta virtuale.

Imposte sostitutive cripto-attività: online i codici per il versamento dell’imposta sostitutiva entro il 30 settembre tramite F24.

Criptovalute: proroga imposte, Regolamento MICA in vigore

Dal MEF tre mesi di proroga per l’imposta sulle cripto-attività, in Gazzetta UE il Regolamento MICA con le norme per il mercato delle criptovalute.