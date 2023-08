Sospensioni INPS: scadenze di domanda per alluvionati

Entro il 20 novembre autonomi e datori di lavoro domestico delle zone alluvionate possono fare domanda di sospensione contributi: istruzioni INPS.

Categorie di lavoratori autonomi ammessi, tipologia di contributi, e procedure per utilizzare il rinvio dei pagamenti previsti dal decreto alluvioni. Tutti i dettagli per artigiani, commercianti, datori di lavoro domestico, professionisti iscritti alla gestione separata, che vogliono presentare domanda di sospensione contributi entro il 20 novembre 2023 sono contenuti nel messaggio INPS 2900/2023. Vediamoli.

La sospensione dal pagamenti dei contributi è prevista dal decreto legge 61/2023 e riguarda i contributi in scadenza fra il primo maggio e il 31 agosto 2023.

Artigiani e commercianti

Tasse sospese: FAQ sulle scadenze per alluvionati 5 Luglio 2023 La sospensione riguarda i contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il primo trimestre 2023, dei contributi relativi al saldo di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2022, il primo acconto di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2023 e i contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il secondo trimestre 2023.

La domanda si presenta online, attraverso il “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti”.

Il percorso è il seguente: “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti” > “Comunicazione bidirezionale” > “Comunicazioni inviate” > “Nuovo invio”. Nel campo “Titolo” va indicato l’oggetto: “Sospensione per eventi alluvionali dal 1° maggio 2023”.

Bisogna allegare il modulo di domanda denominato “SC101” presente sul sito INPS nella sezione “Moduli”, categoria “Aziende e Contributi”.

Liberi professionisti iscritti alla gestione separata

Decreto Alluvione, deliberati gli aiuti per imprese e lavoratori 23 Maggio 2023 Si possono sospendere il saldo 2022 e l’acconto 2023.

Il percorso per presentare la domanda: “Cassetto previdenziale per liberi professionisti” > “Domande Telematiche” > “Domanda di sospensione alluvione Emilia Romagna”. La procedura permette di compilare i dati presenti nel modello “SC101” (presente nella sezione “Moduli”, categoria “Aziende e Contributi”).

Una volta terminata l’acquisizione dei dati, la procedura rilascia il numero di protocollo dell’istanza presentata.

Datori di lavoro domestico

Sono ricomprese nell’ambito di applicazione della sospensione i contributi relativi al secondo trimestre 2023 e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del trimestre, la scadenza del versamento da effettuare entro dieci giorni dalla data di fine attività, se ricade entro il 31 agosto 2023.

La domanda si presenta sempre online, utilizzando il seguente percorso: “Cassetto previdenziale (Datori di lavoro domestico)” > “Comunicazioni” > “Invia Comunicazione” > “Crea Nuova Comunicazione”, selezionando il rapporto di lavoro e indicando nel campo oggetto richiesta “Sospensione per eventi alluvionali dal 1° maggio 2023”.

Va allegato il modulo di domanda denominato “SC101” presente sul sito istituzionale dell’INPS, nella sezione “Moduli“, categoria “Aziende e Contributi”.