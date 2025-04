Scadenze fiscali: gli appuntamenti di maggio per cittadini e imprese

Le scadenze fiscali di maggio 2025 per cittadini, imprese e professionisti, tra dichiarazione dei redditi, fatture, versamenti e comunicazioni.

Le scadenze fiscali di maggio 2025 sono numerose e variano a seconda del tipo di contribuente, dalle famiglie ai professionisti, fino alle imprese. Che si tratti di adempimenti per il versamento dell’IVA o per il pagamento delle imposte sui redditi, rispettare obblighi e termini di legge evita sanzioni amministrative e in alcuni casi anche il configurarsi di debiti tributari con la conseguenze iscrizione a ruolo.

Vediamo quindi di seguito le scadenze più importanti del mese di maggio, suddivise per categoria di contribuenti e adempimenti.

Scadenze per famiglie e privati cittadini

A partire dal 30 aprile, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione la dichiarazione precompilata 2025, che riguarda l’anno d’imposta 2024. I contribuenti devono verificare i dati relativi a fabbricati, terreni e familiari a carico. Inoltre, è possibile opporsi alla condivisione di alcune spese, come quelle sanitarie, scolastiche e universitarie.

20 maggio 2025 – Invio dichiarazione precompilata

A partire dal 20 maggio è consentito: accettare, modificare e inviare la modello 730 precompilato (sia in modalità semplificata che ordinaria), nonché modificare e inviare il modello Redditi precompilato.

27 maggio 2025 – Annullamento del 730 già inviato

Dal 27 maggio sarà possibile annullare il modello 730 già inviato e inviarne uno nuovo. Se sono stati fatti errori nella dichiarazione, l’annullamento deve essere fatto entro il 22 giugno, ma è possibile farlo una sola volta.

31 maggio 2025 – Rottamazione quater: ottava rata

Il 31 maggio è il termine per il versamento dell’ottava rata della Rottamazione Quater, relativa alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali. In realtà, però, il 31 maggio 2025 è un sabato e questo fa slittare la scadenza al 3 giugno (primo giorno lavorativo successivo), con la possibilità di effettuare il pagamento entro l’8 giugno 2025 grazie ai giorni di tolleranza.

Scadenze per Partite IVA, Imprese e Professionisti

Per imprese, professionisti e partite IVA gli adempimenti spaziano dal versamento dell’IVA alle dichiarazioni specifiche per alcuni settori. Ecco le principali scadenze fiscali di maggio 2025 per i contribuenti business.

15 maggio 2025 – Fatture differite e adempimenti IVA

I soggetti IVA devono emettere e registrare fatture differite per beni e servizi forniti nel mese precedente, basandosi su documenti di trasporto o altra documentazione idonea. La fattura deve indicare la data e il numero dei documenti correlati. È possibile emettere una fattura riepilogativa per cessioni tra gli stessi soggetti nel mese precedente.

Le Associazioni sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro che applicano il regime fiscale agevolato della L. n. 398/1991 devono annotare i corrispettivi e i proventi delle attività commerciali nel Prospetto D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori), anche con unica registrazione, riferendosi al mese precedente.

16 maggio 2025 – Versamenti IVA, ritenute e altre imposte

Il 16 maggio è il termine per il versamento dell’IVA relativa al primo trimestre 2025 da parte dei soggetti che hanno scelto la liquidazione trimestrale e altre categorie di contribuenti con regime ordinario.

Le aziende e i professionisti che operano come sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente o altre forme di reddito erogato.

Entro il 16 maggio, va effettuato il versamento delle ritenute sui bonifici bancari e postali derivanti da operazioni commerciali.

Coloro che facilitano vendite a distanza, come le piattaforme online, devono versare l’IVA mensile relativa alle transazioni effettuate nel mese di aprile 2025.

Il termine per il versamento delle ritenute sui redditi derivanti da locazioni brevi, un tema sempre più rilevante per i proprietari di immobili e le piattaforme online, è fissato per il 16 maggio.

Versamento delle ritenute sui proventi derivanti da fondi comuni di investimento (OICR).

Versamento dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività erogati dalle aziende ai dipendenti.

Versamento dell’IVA derivante dallo split payment per le operazioni effettuate nel mese di aprile 2025.

Versamento mensile dell’imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin tax).

20 maggio 2025 – Versamento Enasarco e RAI

Il 20 maggio è atteso il versamento dei contributi dovuti dalle aziende preponenti all’Enasarco (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Agenti di Commercio).

Stessa scadenza per il versamento del canone annuale RAI da parte delle imprese elettriche e dei soggetti obbligati, in relazione al canone di abbonamento alla televisione per uso domestico. L’importo deve essere versato tramite il modello F24.

31 maggio 2025 – Contributi FASI, comunicazioni per società sportive e vendite a distanza

Le aziende che gestiscono fondi per i dirigenti devono versare i contributi FASI, il fondo sanitario per i dirigenti, entro il 31 maggio 2025.

Le società sportive di calcio professionistiche devono inviare la comunicazione annuale dei contratti stipulati, relativa ai compensi dei giocatori e dello staff.

I soggetti che facilitano vendite a distanza devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle fatture emesse nel primo trimestre del 2025.