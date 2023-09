Ai Forfettari avvisi per dichiarazione incompleta: come mettersi in regola

I forfettari possono regolarizzare la posizione fiscale in caso di mancata compilazione del quadro RS del modello Redditi 2022 PF: in arrivo le comunicazioni del Fisco.

L’Agenzia delle Entrate sta procedendo con l’invio di comunicazioni PEC ai contribuenti in regime forfettario che hanno presentato dichiarazioni incomplete per il periodo d’imposta 2021. In caso di assenza di una casella di posta elettronica certificata o di mancato recapito, l’invio è effettuato per posta ordinaria.

La comunicazione è consultabile nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate: nel “Cassetto fiscale” e nella sezione “L’Agenzia scrive”.

Modello Redditi PF: le anomalie nel Quadro RS

L'anomalia segnalata è l'omissione dei dati obbligatori nel quadro RS del Modello Redditi Persone Fisiche (righi da RS375 a RS381) 2022.

L’anomalia segnalata riguarda nello specifico i titolari di partita IVA che nel corso del 2021 hanno applicato il regime forfetario senza però fornire, nell’apposito prospetto del quadro RS della dichiarazione dei redditi dell’anno successivo, tutti gli elementi informativi obbligatori.

PS: nella missiva, l’Agenzia delle Entrate invita a tener conto della segnalazione anche per la corretta compilazione del Modello Redditi PF 2023.

Come mettersi in regola

Nella comunicazione il contribuente è invitato a richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi aggiuntivi. Le informazioni comunicate sono le seguenti:

codice fiscale, cognome e nome del contribuente;

numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d’imposta;

data e protocollo telematico del modello Redditi 2022 PF trasmesso per il periodo di imposta 2021.

Alla luce di questi dati, il contribuente può verificare se occorre integrare la dichiarazione.

Le Partite IVA Forfettarie, in caso di ricezione dell’avviso, se verificano di aver trasmesso un Modello Redditi PF 2022 incompleto, possono dunque ricorrere al ravvedimento operoso presentando un modello integrativo e beneficiando della riduzione delle sanzioni, calcolate in base alla data della regolarizzazione.

E’ anche possibile avvalersi degli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, non rispondendo alla PEC ricevuta.