Green Pass negli alberghi: regole per ristoranti e piscine

Niente Green Pass per ristoranti e bar riservati ai clienti di alberghi e strutture ricettive: aggiornate le FAQ di Governo sui nuovi obblighi Covid.

Green Pass bar e ristoranti: regole aggiornate 6 Agosto 2021 L’obbligo di Green Pass per bar e ristoranti al chiuso non riguarda gli esercizi interni agli alberghi ma soltanto nel caso in cui vi entrino solo i clienti che soggiornano nella struttura. Se aperti al pubblico, bisogna chiedere il green pass per i tavoli al chiuso, sia ai clienti che vengono da fuori, sia a coloro che soggiornano nell’albergo. Lo ha chiarito la cabina di regia dopo essersi riunita per discutere delle nuove regole contenute nell’ultimo decreto Covid, approvato in CdM il 5 agosto. E lo indicano anche le FAQ del Governo sull’emergenza Covid, aggiornate proprio con una domanda sul ristoranti degli alberghi.

Nel caso in cui i servizi di ristorazione della struttura ricettiva siano aperti anche a clienti che non alloggiano nella struttura, l’accesso sarà riservato soltanto a chi, cliente della struttura o cliente esterno, è in possesso di una certificazione verde COVID-19, in caso di consumo al tavolo al chiuso.

Soddisfazione da parte delle associazioni degli albergatori, per tramite del presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca: «possiamo rassicurare i nostri ospiti sulla possibilità di usufruire normalmente dei servizi di food and beverage presso le strutture turistico ricettive, sia per la prima colazione sia per l’accesso al ristorante e al bar». Fra l’altro, sottolinea Maria Carmela Colaiacovo, presidente di Associazione italiana Confindustria Alberghi, «la ristorazione per gli alloggiati è sempre rimasta operativa anche durante le fasi più critiche e drammatiche della pandemia, e l’applicazione delle norme di distanziamento, capienza degli spazi e di servizio, ha permesso lo svolgimento in piena sicurezza».

C’è un’altra precisazione dedicata agli alberghi nella FAQ del Governo: il decreto 105/2021 prevede l’obbligo di Green Pass in tutti i casi per piscine e palestre al chiuso, anche se l’ingresso è limitato ai clienti di un albergo.

Per quanto riguarda le attività al chiuso di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere c’è sempre l’obbligo di green pass.

Schema regole Green Pass in albergo

Nessun obbligo di Green Pass previsto dal decreto 105/2021 per l’accesso a ristoranti e bar al chiuso, interni a strutture ricettive, se il servizio è riservato ai clienti che vi soggiornano.

Gli alberghi devono richiedere il Green Pass per al tavolo al chiuso di bar e ristoranti interni se il servizio è aperto anche al pubblico esterno: in questo caso, devono chiedere il pass a tutti.

E’ sempre obbligatoria la Certificazione Verde, anche all’intero degli alberghi, per piscine e palestre al chiuso e centri benessere.

Per soggiornare in albergo non è richiesto pass.