Decreto Milleproroghe: sanzioni abolite ai No Vax, niente rimborsi

Stop alle multe per l'obbligo vaccinale anti-COVID-19 con il Decreto Milleproroghe: le novità per i non vaccinati e le reazioni politiche.

Nel nuovo Milleproroghe spunta, tra gli slittamenti e le varie di legge, anche l’annullamento delle sanzioni ai No Vax, ossia l’abrogazione delle multe pecuniarie precedentemente imposte a coloro che non hanno adempiuto all’obbligo vaccinale contro il COVID-19.

In pratica, il decreto prevede l’interruzione definitiva dei procedimenti sanzionatori in corso nei confronti di chi non ha rispettato l’adempimento durante la pandemia.

Il Decreto Milleproroghe grazia i No Vax

L’obbligo vaccinale, introdotto dal governo Draghi, riguardava specifiche categorie professionali e gli over 50, con l’obiettivo di aumentare la copertura vaccinale nel Paese in un momento in cui i decessi l’incidenza della mortalità era tale da giustificare l’obbligo imposto, per sè e per le persone fragili a stretto contatto. La mancata adesione comportava sanzioni amministrative e, in alcuni casi, la sospensione dal lavoro senza retribuzione.

Le novità per i non vaccinati Covid

Adesso, le sanzioni pecuniarie già emesse, pari a 100 euro, sono annullate, e i procedimenti pendenti vengono estinti di diritto. Tuttavia, non è previsto alcun rimborso per coloro che hanno già provveduto al pagamento della sanzione.

Le reazioni politiche, tra pro e contro



La decisione dell’attuale esecutivo, guidato da Giorgia Meloni, ha suscitato reazioni contrastanti. Alcuni vedono l’annullamento delle multe ai non vaccinati come un atto di riconciliazione, mentre altri criticano la mancanza di rimborsi per chi ha già pagato.

Esponenti dell’opposizione, come Riccardo Magi di +Europa, hanno criticato la misura, sostenendo che essa strizzi l’occhio a complottisti e negazionisti. Di contro, il Governo ha difeso la scelta, sottolineando la necessità di superare le misure restrittive adottate durante la pandemia.