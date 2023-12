Vaccino Covid 2023/24: per chi e come prenotare in ogni Regione

Prenotazione vaccino Covid, partita la campagna vaccinale 2023/24, ecco come prenotare in ogni Regione: link e contatti per il nuovo richiamo.

Con l’aumento dei contagi dovuti alla stagione fredda, entra nel vivo la campagna vaccinale anti–Covid 2023/24, con l’utilizzo dei nuovi vaccini adattati a Omicron XBB.1.5 e la raccomandazione del vaccino per anziani e fragili a rischio e per tutti i maggiorenni dopo 4 mesi (120 giorni) dall’ultima dose o dall’ultima infezione da Coronavirus.

Le Regioni stanno via via aprendo le prenotazioni: di seguito tutti i dettagli e i link per prenotare.

Come funziona oggi il vaccino per il Covid

L’obiettivo della campagna vaccinale 2023/2024 è di prevenire mortalità, ospedalizzazioni e forme gravi di malattia, in considerazione del fatto che non sono più in vigore altre misure di contenimento dei contagi.

Per chi è raccomandato

La Circolare del Ministero della Salute dello scorso 27 settembre fornisce istruzioni e raccomandazioni per la somministrazione del vaccino, che è raccomandato per le seguenti categorie:

Persone di età pari o superiore a 60 anni

Ospiti delle strutture per lungodegenti

Donne in gravidanza o nel periodo “postpartum” (anche in allattamento)

Operatori sanitari e sociosanitari addetti all’assistenza negli ospedali, nel territorio e nelle strutture di lungodegenza

Studenti di medicina e delle professioni sanitarie che effettuano tirocini in strutture assistenziali e tutto il personale sanitario e sociosanitario in formazione

Persone dai 6 mesi ai 59 anni di età compresi, con elevata fragilità, in quanto affette da patologie o con condizioni che aumentano il rischio di COVID-19 grave.

La vaccinazione è consigliata anche a familiari, conviventi e caregiver di persone con gravi fragilità.

A richiesta e previa disponibilità di dosi, la vaccinazione è disponibile anche per coloro che non sono a rischio.

Dove fare il vaccino contro il Covid

Come di consueto, le regole variano da Regione a Regione. Tranne pochissimi casi, sono comunque già tutti i partiti, con possibilità di vaccinazione non solo per anziani e fragili ma anche per tutti i maggiorenni, quando non anche in età pediatrica. Di seguito tutti i contatti per prenotare, con le regole locali.

Abruzzo: prenotazione vaccino Covid In Abruzzo la campagna di vaccinazione 2023-2024 è partita a ottobre. Dismessa la piattaforma nazionale, sono state invece coinvolti medici di famiglia e farmacie di comunità Ogni Asl si organizza comunque in autonomia e pubblica sul proprio sito orari e indirizzi utili. A disposizione ci sono anche le farmacie e i medici di medicina generale che hanno aderito alla campagna e che possono comunque fornire ulteriori dettagli sulle possibilità di somministrazione del vaccino. Basilicata: prenotazione vaccino Covid In Basilicata non è ancora partita la campagna vaccinale 2023/2024. Per tenersi aggiornati si deve fare riferimento ai siti delle ASP di riferimento, mentre sono state chiuse le prenotazioni sulla vecchia piattaforma nazionale, ormai dismessa a livello nazionale. Per gli ultimi richiami, la somministrazione è comunque avvenuta attraverso i medici di famiglia. Bolzano: prenotazione vaccino Covid Nella Provincia autonoma di Bolzano per le prestazioni sanitarie ci si prenota online, utilizzando la piattaforma SaniBook (sanibook.sabes.it) o per telefono chiamando allo 0471/0472/0473/0474 100 100 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle 16:00. Le prenotazioni sono aperte a partire da mercoledì 4 ottobre. La campagna di vaccinazione anti-Covid 2023 è partita a ottobre, con vaccinazione gratuita per tutti. Per i Centri vaccinali la prenotazione è obbligatoria. Per informazioni sulla vaccinazione anti-Covid in base al canale, le informazioni si indicate nei seguenti documenti: Medici di Medicina generale

Medici di Medicina generale Farmacie

Farmacie Pediatri di libera scelta Calabria: prenotazione vaccino Covid In Calabria la campagna vaccinale 2023/2024 è al momento limitata alle fasce a rischio, con somministrazione in farmacia e dal medico di base. Negli altri casi, non è ancora possibile prenotarsi- Campania: prenotazione vaccino Covid Per informazioni sulle somministrazioni della nuova dose di vaccino Anti Covid-19 bisogna visitare il sito web della ASL di appartenenza. Si parte con le categorie di soggetti per i quali è raccomandato il richiamo, ma i cittadini possono comunque rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale, al Pediatra di Libera Scelta e alle farmacie private. Ogni ASL ha i suoi riferimenti. Ad esempio, l’ASL Napoli 2 Nord individuato cinque centri vaccinali (a Mugnano, Afragola, Casavatore, Monteruscello, Forio di Ischia) con prenotazione via email all’indirizzo prenotazionevaccinocovid19@aslnapoli2nord.it indicando nome, cognome, codice fiscale e numero telefonico. A questo link tutti i recapiti delle varie ASL campane. Emilia Romagna: prenotazione vaccino Covid In Emilia Romagna le istruzioni per prenotare il vaccino anti-Covid 2023/24 variano in base alla Usl: Ausl di Piacenza

Ausl di Parma

Ausl di Reggio Emilia

Ausl di Modena

Ausl di Bologna

Ausl di Imola

Ausl di Ferrara

Ausl della Romagna Le vaccinazioni si effettuano dal medico o pediatra di famiglia, nelle sedi vaccinali di zona o nelle farmacie aderenti. Per prenotare la vaccinazione è possibile rivolgersi a Cuptel (800.651.941), Sportelli Cup del territorio e farmacie Friuli Venezia Giulia: prenotazione vaccino Covid In Friuli Venezia Giulia ci si prenota per il vaccino anti-Covid presso gli sportelli CUP delle Aziende sanitarie, nelle farmacie abilitate o tramite Call Center Regionale, chiamando allo 0434/223522 da lunedì a venerdì dalle 7.00 alle 19.00 e sabato dalle 8.00 alle 17.00. Lazio: prenotazione vaccino Covid L’accesso alla prenotazione della vaccinazione si effettua online tramite la consueta piattaforma regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it). Dal 4 dicembre 2023 la nuova somministrazione è prenotabile da tutti i maggiorenni. Liguria: prenotazione vaccino Covid In Liguria ci si prenota online su prenotovaccino.regione.liguria.it. Dal 30 ottobre è stata estesa a tutti i soggetti di età pari o superiore a 60 anni oltre ai pazienti a rischio. Previa disponibilità di dosi, potrà essere disponibile anche per gli altri, a seguito di valutazione del personale vaccinatore.

Lombardia: prenotazione vaccino Covid

In Lombardia, la nuova dose di vaccino Covid si prenota online, per soggetti a partire dai 12 anni in su, al consueto portale (prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it).

Possibile anche farlo per telefono, chiamando il numero verde 800 894 545.

Marche: prenotazione vaccino Covid

Gli adulti possono vaccinarsi presso Medici di Medicina Generale, Servizi vaccinali della AST con prenotazione via CUP (per il “vaccino anti-COVID19”) presso gli ambulatori vaccinali su appuntamento, e nelle farmacie aderenti alla campagna.

I bambini devono rivolgersi ai pediatri di famiglia o ai Servizi vaccinali delle AST con le stesse modalità degli adulti (ma non presso le farmacie).

La vaccinazione per ospiti e operatori delle strutture residenziali per anziani è gestita dai Distretti, con la collaborazione dei Medici di base.

Operatori sanitari dei presidi ospedalieri, pazienti fragili, ospedalizzati o seguiti dalle strutture sanitarie per condizioni particolari (ad esempio diabetici e nefropatici) saranno presi in carico nei Punti Vaccinali Ospedalieri (PVO).

Molise: prenotazione vaccino Covid

In Molise la prenotazione della nuova dose di vaccino, relativamente alla campagna 2023/24, non è ancora disponibile.

Per tenersi aggiornati, si consiglia di consultare a cadenza periodica il sito ufficiale della Regione (regione.molise.it) o provare a chiamare il numero 0874 1866000.

Piemonte: prenotazione vaccino Covid

Tutti i cittadini che intendono vaccinarsi possono manifestare la propria adesione (selezionando “Vaccinazione anti Covid-19”) o rivolgersi ai medici di famiglia e pediatri (se vaccinatori) o alle farmacie aderenti sul territorio.

Tutti i dettagli ed i link di prenotazione sono disponibili sulla pagina www.ilpiemontetivaccina.it

Puglia: prenotazione vaccino Covid

In Puglia il vaccino anti-Covid 2023 si prenota online a questo link. Il servizio consente di prenotare un appuntamento per la somministrazione della prima, terza e quarta dose.

L’accesso avviene con codice fiscale e tessera sanitaria o con credenziali SPID, CIE, CNS/TS-CNS.

Sardegna: prenotazione vaccino Covid

La nuova dose 2023 del vaccino anti-Covid con l’aggiornamento alle ultime varianti si effettua dal portale CUP WEB, autenticandosi con SPID, CNS e CIE.

Sicilia: prenotazione vaccino Covid

La prenotazione si può effettuare online (https://testcovid.costruiresalute.it), per tutte le categorie di soggetti ammessi, compresi i bambini in età pediatrica. Per ogni categoria è disponibile un link con procedura dedicata.

Per la prenotazione è sufficiente la tessera sanitaria e il codice fiscale della persona che intende vaccinarsi.

Toscana: prenotazione vaccino Covid

La nuova dose di vaccino aggiornato contro il Covid si prenota dal portale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it selezionando la categoria di appartenenza. E’ raccomandata e offerta come richiamo annuale, con l’utilizzo della nuova formulazione di vaccini a mRNA e proteici, aggiornati per le nuove varianti del virus SARS-CoV-2.

Il servizio è per a residenti nella Regione o per i domiciliati sul territorio regionale appartenenti alle categorie selezionate, quindi può prenotare solo chi appartiene a tali categorie. Al momento, la campagna è stata estesa a tutti i maggiorenni.

Trento: prenotazione vaccino Covid

Le prenotazioni si effettuano online (cup.apss.tn.it/webportal/vaccinocovid). Ogni categoria segue un percorso specifico. Possibile anche gestire online un appuntamento già preso.

Umbria: prenotazione vaccino Covid

In Umbria la campagna vaccinale è in via di definizione. A questo link ci sono tutte le informazioni e gli aggiornamenti ad oggi disponibili, anche ai fini della prenotazione. In generale, ogni cittadino deve fare riferimento al proprio medico o pediatra, che potrà effettuare la vaccinazione in ambulatorio o a domicilio per assistiti non autosufficienti.

Anche le farmacie sono abilitate alla vaccinazione.

Valle d’Aosta: prenotazione vaccino Covid

La campagna di vaccinazione anti-Covid per la stagione 2023-2024 è iniziata negli studi dei medici di famiglia e dei Pediatri di libera scelta, ma anche nelle farmacie aderenti (l’elenco è pubblicata sul sito www.ausl.vda.it).

Le prenotazioni si effettuano chiamando ai numeri 0165 54 60 97 oppure 0165 77 46 55 dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle 13:00.

Gli utenti non autosufficienti senza medico di famiglia saranno contattati e vaccinati a domicilio dal personale dell’Area territoriale.

Veneto: prenotazione vaccino Covid

Il sito per le prenotazioni online è accessibile dal portale vaccinicovid.regione.veneto.it scegliendo la propria ULSS di preferenza.

Sul sito del Governo, si possono consultare i dati sull’andamento della campagna.