Imprese in crisi: torna lo spettro della cassa integrazione

Osservatorio Cassa Integrazione Guadagni, a settembre 2022 sono state autorizzate in totale 35.629.800 ore, il 9% in più rispetto ad agosto.

In aumento in Italia il ricorso della cassa integrazione: lo rivelano gli ultimi dati dell’Osservatorio INPS. A settembre le ore autorizzate di CIG sono state il 9% in più rispetto a quelle di agosto.

Cassa integrazione per emergenza 2022: come funziona 17 Maggio 2022 Un dato che evidenzia un trend preoccupante, soprattutto alla luce dello scenario economico attuale, segnato da profonde incertezze di mercato e crescenti difficoltà per il settore produttivo, determinate dal rincaro dei costi di produzione dovuto al caro energia.

Anche il numero di ore di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria autorizzate a settembre (di cui la metà per solidarietà) registra una variazione congiunturale pari al 65,3%. Gli interventi di Cassa in Deroga sono invece in calo, così come il ricorso ai fondi di solidarietà.

I dati (positivi) su occupazione e precariato sono invece fermi alle rilevazioni di luglio, pertanto non incamerano le crescenti difficoltà che stanno vivendo le aziende in questo ultimo trimestre dell’anno, a fronte di una guerra infinita e di un caro energia che non sembra trovare soluzioni se non intese su misure temporanee.

Non a caso, per le aree di crisi industriale è stata prevista la proroga delle integrazioni salariali per altri 12 mesi.

Cassa Integrazione: i dati dell’Osservatorio

A settembre sono state autorizzate in totale 35.629.800 ore, il 9% in più rispetto ad agosto e il 70,7% in meno rispetto a settembre 2021, riassorbendo lo “sbilanciamento” dovuto alle misure anti Covid.

Le ore di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria autorizzate a settembre 2022 sono state 15.787.459, mentre ad agosto erano 11.194.090 (variazione congiunturale del -41%) e a settembre 2021 36.938.713.

Le ore di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria autorizzate a settembre 2022 sono state 15.198.537, di cui 7.028.797 per solidarietà (-1,3% rispetto a settembre 2021, che ne registrava 15.391.356 ore). A settembre 2022, rispetto ad agosto, la variazione congiunturale è stata invece del 65,3%.

Le ore di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga autorizzare sono state 163.577 ore, con una variazione congiunturale rispetto ad agosto di -36,7%. A settembre 2021 le ore autorizzate erano state 21.694.741 (variazione tendenziale del -99,2%).

Le ore dei fondi di solidarietà sono pari a 4.480.227, in flessione rispetto ad agosto (-62,8%). A settembre 2021 erano state 47.777.332 (variazione tendenziale: -90,6%).