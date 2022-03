La nuova cassa integrazione per emergenza Energia e Ucraina

Sostegno alle imprese contro la crisi dovuta al caro energia, alla guerra e all'aumento dei prezzi delle materie prime: cassa integrazione e agevolazioni.

Il Decreto Ucraina bis (DL 21 marzo 2022, n. 21) ha introdotto nuove misure in favore di imprese e famiglie per contrastare l’impatto economico dell’aumento dei prezzi dell’energia e del gas (articoli 3-7) e innalzato da aprile a dicembre 2022 la soglia ISEE per l’accesso allo sconto in bolletta del “Bonus sociale elettricità e gas” (articolo 6), ma ha anche introdotto nuove agevolazioni in materia di lavoro e cassa integrazione.

In particolare, come ulteriore misura di sostegno per le imprese più colpite dalle ricadute economiche dalla crisi ucraina e che quindi ricorrono agli ammortizzatori sociali, è previsto:

GIC scontata (esonero contributo addizionale) fino al 31 maggio nei settori siderurgia, legno, ceramica, automotive e agroindustria (mais, concimi, grano tenero), colpiti dalla carenza di materie prime (Ateco indicati nell’Decreto Ucraina bis al Decreto).

(esonero contributo addizionale) fino al 31 maggio nei settori siderurgia, legno, ceramica, automotive e agroindustria (mais, concimi, grano tenero), colpiti dalla carenza di materie prime (Ateco indicati nell’Decreto Ucraina bis al Decreto). 26 settimane di CIG fino al 31 dicembre per datori di lavoro che hanno esaurito i trattamenti ordinari di integrazione salariale ordinaria

di CIG fino al 31 dicembre per datori di lavoro che hanno esaurito i trattamenti ordinari di integrazione salariale ordinaria 8 settimane di integrazione salariale fino al 31 dicembre per datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti di cui ai codici Ateco indicati nell’Allegato I al Decreto che hanno esaurito l’assegno di integrazione salariale (articolo 11);

di integrazione salariale fino al 31 dicembre per datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti di cui ai codici Ateco indicati nell’Allegato I al Decreto che hanno esaurito l’assegno di integrazione salariale (articolo 11); agevolazioni contributive per il personale delle aziende in crisi (articolo 12);

per il personale delle aziende in crisi (articolo 12); misure specifiche a sostegno dei settori autotrasporto, agricoltura, pesca e turismo (articoli 13-22).