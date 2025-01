Milleproroghe: tutte le novità dal 2025

Guida alle novità del Milleproroghe in ambito economico e fiscale con focus su turismo, sport, agricoltura e PA: tutti gli slittamenti di legge 2025-2026.

Pubblicato in GU , il Decreto Milleproroghe varato dal Governo Meloni è in vigore dal 28 dicembre e prevede numerose novità in diversi ambiti, dal mondo del lavoro a quello delle imprese, dal turismo alla Pubblica Amministrazione e non solo.

Le novità riguardano scadenze, adempimenti e obblighi di legge, con effetto a partire dal 2025 ma con differenti finestre temporali, misura per misura. Vediamo tutto in dettaglio.

Decreto Milleproroghe: tutti i rinvii dal 2025

Milleproroghe: novità per lavoratori, imprese, Fisco e PA 9 Dicembre 2024 In ambito lavoro, il Milleproroghe stabilisce il limite a 3 anni a decorrere dal 2025 per le facoltà assunzionali delle Pubbliche Amministrazioni, al fine di concludere le procedure entro questo termine senza ulteriori possibilità di proroga. Viene anche prorogata di un anno la misura che permette alle aziende private di stipulare contratti a termine estesi oltre 12 mesi, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva.

Viene poi prorogata al 31 marzo 2025 la possibilità di stipulare contratti assicurativi in capo alle imprese per la copertura dei rischi catastrofali. Si proroga sempre al 31 marzo 2025, inoltre, il termine dell’esenzione dall’obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica relativamente alle prestazioni sanitarie verso consumatori finali. Si sposta al 10 gennaio 2026, invece, il termine per l’applicazione del nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli Enti associativi.

Milleproroghe: le novità per imprese e Terzo Settore

Come si vede, con l’approvazione del Decreto Milleproroghe sono state introdotte numerosi slittamenti di termini che interessano settori chiave dell’economia italiana. Ecco i dettagli delle principali disposizioni.

Proroga dell’esenzione IVA per il terzo settore

L’entrata in vigore del nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi, previsto dal decreto-legge n. 146/2021, è stata posticipata al 10 gennaio 2026. Questa proroga offre ulteriore tempo agli enti del terzo settore per adeguarsi alle nuove disposizioni.

Aiuti di Stato: proroga registrazioni COVID-19

Il termine per alimentare gli archivi del Registro nazionale aiuti di Stato (RNA) relativi agli aiuti COVID-19 è stato prorogato al 30 novembre 2025. Fino a questa data, è sospesa la responsabilità per eventuali inadempimenti connessi alla registrazione delle misure straordinarie riguardanti l’IMU.

Immobili pubblici e progetti di riqualificazione

Entro il 31 dicembre 2025, regioni, comuni, province e città metropolitane potranno presentare richieste per il trasferimento gratuito degli immobili gestiti dall’Agenzia del demanio, destinati a progetti di riqualificazione finanziati con risorse PNRR, PNC e PNIEC.

Sospensione riduzioni dei canoni di locazione

Fino al 31 dicembre 2025, non si applicherà la riduzione del 15% sui canoni di locazione passiva per contratti stipulati dalle amministrazioni centrali, autorità indipendenti (come la Consob) e enti previdenziali nazionali.

Esenzione dalla fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie

L’obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie destinate ai consumatori finali è sospeso fino al 31 marzo 2025, offrendo una proroga che permette di adeguarsi gradualmente alle normative digitali.

Deroghe e proroghe per la gestione degli acquisti pubblici

Fino al 31 dicembre 2025, vengono confermati gli importi massimi e i quantitativi complessivi per gli strumenti di acquisto e negoziazione relativi a servizi di connettività e telefonia fissa, realizzati da Consip S.p.a. e dai soggetti aggregatori.

Sospensione per i confidi sotto soglia

Per i confidi che non raggiungono i 150 milioni di euro di attività finanziaria, viene introdotta una sospensione di 24 mesi per la revoca dell’autorizzazione, a condizione che sia avviato un processo di integrazione, comunicato e documentato presso la Banca d’Italia.

Bilanci del Servizio Sanitario della Calabria

Gli enti del Servizio Sanitario calabrese avranno tempo fino al 31 marzo 2025 per approvare i bilanci aziendali riferiti agli anni precedenti al 2022.

AMCO e norme di contenimento della spesa

La disapplicazione delle norme di contenimento della spesa per AMCO S.p.a. è prorogata fino al 2028, consentendo maggiore flessibilità nella gestione e organizzazione finanziaria.

Milleproroghe: le novità per il Turismo

Il Milleproroghe introduce un nuovo calendario anche per quanto riguarda nello specifico il settore turistico, con l’obiettivo di favorire il rilancio e la modernizzazione dell’offerta nazionale. Ecco le principali disposizioni.

Sostegno ai comuni delle aree sciistiche

Il termine per l’erogazione delle risorse destinate ai comuni situati nei comprensori sciistici e nelle aree montane della dorsale appenninica è prorogato al 31 marzo 2025. Questa misura mira a sostenere le comunità locali e le attività legate al turismo invernale, particolarmente colpite negli ultimi anni.

Incentivi per il potenziamento dell’offerta turistica

Gli operatori turistico-ricettivi avranno tempo fino al 31 dicembre 2025 per completare gli interventi finalizzati al miglioramento dell’offerta turistica nazionale.

Per queste attività sono previsti:

credito d’imposta fino all’80% delle spese ammissibili;

delle spese ammissibili; contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese sostenute, con un massimo di 100.000 euro per beneficiario.

Queste agevolazioni mirano a incentivare investimenti in infrastrutture e servizi di qualità per rendere il settore più competitivo.

Impianti fotovoltaici per strutture turistiche

La semplificazione delle procedure per la realizzazione di impianti fotovoltaici in aree di proprietà di strutture turistiche e termali è estesa fino al 31 dicembre 2025. Grazie alla dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA), sarà possibile avviare rapidamente i lavori per migliorare la sostenibilità energetica delle attività.

Contratti a termine nel settore privato

Viene prorogato al 31 dicembre 2025 il termine entro cui i datori di lavoro nel settore privato possono stipulare contratti a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi, fino a un massimo di ventiquattro mesi. La misura offre maggiore flessibilità contrattuale alle imprese, particolarmente utile per affrontare le esigenze stagionali tipiche del comparto turistico.

Milleproroghe: le novità per lo Sport

Il Decreto introduce proroghe anche per il settore sportivo, mirate a rafforzare la partecipazione dei tifosi e a sostenere progetti strategici di sviluppo infrastrutturale.

Organo consultivo per la tutela dei tifosi

Viene estesa al 31 dicembre 2025 la disposizione che impone l’inclusione, negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche, di un organo consultivo dedicato alla tutela degli interessi specifici dei tifosi. Questo organo, pur avendo un ruolo consultivo con pareri obbligatori ma non vincolanti, rappresenta un passo significativo verso una maggiore attenzione alle esigenze e ai diritti degli appassionati, promuovendo la loro partecipazione attiva nella governance delle società sportive.

Progetti per la “Città dello sport”

È prorogata al 31 dicembre 2027 la possibilità per l’Agenzia del Demanio di utilizzare la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara per affidare progettazione ed esecuzione di interventi destinati alla riqualificazione dell’area destinata alla “Città dello sport”. Questa misura mira a facilitare e velocizzare la realizzazione di infrastrutture sportive moderne e funzionali, essenziali per ospitare eventi di rilevanza nazionale e internazionale.

Milleproroghe: le novità in Agricoltura

Nel Milleproroghe sono previsti slittamenti normativi specifici per il settore agricolo, con particolare attenzione alla gestione delle emergenze fitosanitarie e al supporto per i soggetti coinvolti in situazioni di emergenza sociale.

Lotta alla Xylella fastidiosa

Diventa permanente l’applicazione delle misure straordinarie per contenere la diffusione del batterio Xylella fastidiosa. Queste misure consentono ai proprietari, conduttori o detentori di terreni nelle zone infette di estirpare olivi malati, previa comunicazione alla regione di appartenenza. L’autorizzazione include deroghe alle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, e ad altre normative vincolistiche, escludendo l’obbligo di procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e valutazione di incidenza ambientale (VIncA). Questa misura punta a contrastare efficacemente l’espansione della Xylella, garantendo al contempo una rapida gestione delle operazioni nei territori colpiti.

Misure di assistenza per i rifugiati ucraini

Il decreto conferma la prosecuzione delle misure di sostegno e assistenza rivolte ai titolari di permesso di soggiorno per protezione temporanea, rilasciato ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, e del DPCM 28 marzo 2022, emanati in seguito al conflitto in Ucraina. Entro il 31 gennaio 2025, ordinanze di protezione civile regoleranno il passaggio delle misure straordinarie verso forme ordinarie di assistenza e accoglienza, da gestire sotto la responsabilità delle amministrazioni competenti.

Milleproroghe: le novità per l’Editoria

Confermata per il 2025 e il 2026 la riduzione della soglia minima di copie vendute su quelle distribuite, insieme alla clausola di salvaguardia.

Per le annualità 2024 e 2025, i costi per la produzione delle testate potranno essere saldati entro 60 giorni dalla percezione del contributo.

Milleproroghe: le novità per la Pubblica Amministrazione

l Decreto Milleproroghe 2025 introduce una serie di proroghe che interessano vari ambiti, dalla giustizia alla sanità. Ecco un’analisi delle disposizioni principali.

Pubblica amministrazione

Dal 2025, le procedure assunzionali dovranno concludersi entro tre anni, pena la perdita della facoltà e degli stanziamenti.

Proroga fino al 31 dicembre 2025 della sospensione di termini relativi alla prescrizione di contribuzioni previdenziali e assistenziali per i lavoratori pubblici.

Estensione al 2025 per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei dipendenti pubblici relative ai periodi retributivi fino al 2020.

Prorogato al 2025 il termine per il completamento del nuovo ospedale di Siracusa e per l’incarico del Commissario straordinario.

Interno, sicurezza e soccorso pubblico

Rinnovo dei permessi di soggiorno per protezione temporanea fino al 4 marzo 2026, con possibilità di conversione per motivi di lavoro.

Prorogata al 2025 la validità di specifiche graduatorie per concorsi nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Risorse economiche per i familiari di personale delle Forze di polizia e vigili del fuoco deceduti durante il servizio per il contrasto al Covid-19 potranno essere utilizzate fino ad aprile 2025.

Sanità

Proroghe fino al 2025 per il reclutamento temporaneo di medici specializzandi e personale sanitario attraverso procedure semplificate.

Confermate le deroghe in materia di raccolta sangue e emocomponenti per laureati in medicina e chirurgia abilitati fino al 31 dicembre 2025.

Estensione al 2025 per le misure dedicate al recupero delle liste di attesa, con un incremento dello 0,7% del fondo sanitario.

Istruzione

Proroga al 2025 per l’accesso ai concorsi per insegnanti tecnico-pratici con il titolo di studio previgente.

Estensione delle équipe formative territoriali fino all’anno scolastico 2025/2026.

Cultura

Estensione al 2025 per la gestione contabile ordinaria delle Direzioni regionali Musei e per la segreteria tecnica del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 2016.

Infrastrutture

Proroga al 2025 per i contratti di locazione in edilizia agevolata e per il diritto di prelazione sugli immobili.

Estensione di sei mesi per l’inizio e il completamento di lavori edilizi e urbanistici.

Affari esteri

Confermata per il 2025 l’autorizzazione di spesa per la sicurezza degli uffici esteri nelle aree di crisi dell’Est Europa.

Difesa

Prolungamento al 2025 delle disposizioni transitorie sul collocamento in ausiliaria per Ufficiali e Marescialli.

Proroga al 2025 per l’utilizzo della posta elettronica certificata nei procedimenti penali militari.

Giustizia

Estensione al 2025 della riduzione del tirocinio per i magistrati ordinari.

Conferma fino al 2025 per il personale del Ministero della giustizia dell’esenzione da alcune restrizioni in materia di mobilità volontaria.

Ambiente e energia

Differimento al 2026 per l’obbligo di incremento di energia rinnovabile per specifiche società energetiche.

Proroga delle disposizioni per la riperimetrazione dei siti contaminati.

Per tutti i dettagli, si può consultare il testo integrale del Decreto Milleproroghe pubblicato in Gazzetta Ufficiale.