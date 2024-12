Assicurazioni catastrofali: obbligo rinviato a marzo 2025 di 10 Dicembre 2024 15:59

Stampa

Salva

Scarica in PDF

Notifiche

Tre mesi in più alle imprese per assicurarsi contro i rischi catastrofali: le novità nel Milleproroghe per il 2025 in attesa del decreto attuativo.