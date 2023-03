Come fare il Passaporto: guida completa

Come ottenere il passaporto in Italia per viaggi esteri fuori UE: prenotazione, documenti, costi, permessi, regole e casi particolari.

Rilasciato ai cittadini italiani e per i maggiorenni ha durata decennale, il passaporto è un documento necessario per viaggiare all’estero (al di fuori dell UE). La sua durata per i maggiorenni è pari a 10 anni (5 anni per i minorenni e 3 anni dalla nascita al compimento del terzo anno di età). Alla scadenza della validità, riportata all’interno del documento, non si rinnova ma si deve richiedere l’emissione di un nuovo passaporto.

Viene rilasciato da tutte le Questure in Italia ed all’estero dalle rappresentanze diplomatiche e consolari. Eppure ottenerlo non sempre è facile.

Negli ultimi tempi, infatti, si registrano tempi biblici in quasi tutta Italia per prenotare un appuntamento con la Questura per il rilascio del passaporto. E’ una recente indagine di Altroconsumo, realizzata su 13 città italiane, a rivelare che ci vogliono da quattro a sei mesi solo per avere l’appuntamento e ci sono città, come Genova e Padova, in cui non ci sono disponibilità per tutto l’anno. Tra le città più lente anche Cagliari, Ancona (tre mesi) e Reggio Calabria (due mesi e mezzo).

Passaporto: come si richiede

Il passaporto è un documento costituito da un libretto di 48 pagine a modello unificato, dotato di un microchip in copertina (ecco perché elettronico) che contiene le informazioni relative ai dati anagrafici, la foto e le impronte digitali del titolare.

La firma digitalizzata, presente alla pagina 2, non è obbligatoria per i minori di anni 12, analfabeti (il cui stato sia documentato con un atto di notorietà) e coloro che presentino una impossibilità fisica accertata e documentata che impedisca l’apposizione della firma. In tali casi al posto della firma ci sarà la dicitura “esente” scritta anche in lingua inglese e francese.

Prenotazione per il rilascio del passaporto

Per il rilascio occorre accedere al sito della Polizia di Stato dedicata al Passaporto, con SPID/CIE da questo link: passaportonline.poliziadistato.it

In tal caso occorre prenotare un appuntamento, indicando ora, data e luogo per presentare la domanda. La domanda per il rilascio può essere presentata presso i seguenti uffici del luogo di residenza o di domicilio o di dimora:

Questura

Ufficio passaporti del commissariato di Pubblica Sicurezza

Stazione dei Carabinieri (per le impronte digitali il cittadino si dovrà recare presso la questura o commissariato anche in tempi differiti).

Quali documenti presentare per il Passaporto

Ecco nel dettaglio tutta la documentazione da presentare:

modulo stampato della richiesta passaporto (attenzione a scegliere il modulo corretto tra quello per maggiorenni e minorenni)

documento di riconoscimento valido insieme ad una fotocopia del documento

2 foto formato tessera identiche e recenti (chi indossa occhiali da vista può tenerli purché le lenti siano non colorate e la montatura non alteri la fisionomia del volto – inoltre lo sfondo della foto deve essere bianco)

ricevuta del bollettino pagamento da 42.50 euro per il passaporto ordinario

marca da bollo da 73,50 euro



stampa della ricevuta che viene inviata dal sistema dopo la registrazione al sito Agenda passaporto.

Presso gli uffici della Polizia di Stato possono essere acquisite le impronte digitali anche in tempi differiti rispetto alla presentazione dell’istanza.

I genitori di figli minori possono richiedere il passaporto per questi ultimi, con l’assenso dell’altro genitore. Non importa se coniugati, conviventi, separati, divorziati o genitori naturali.

Una volta richiesto il passaporto e consegnata la documentazione completa il documento può essere rilasciato. E’ possibile far ritirare il passaporto da altra persona (con delega), purché si rispettano le seguenti condizioni:

delegato sia maggiorenne

in possesso di fotocopia del documento del titolare del passaporto

in possesso di delega legalizzata da un notaio o da un ufficiale dell’anagrafe, scritta in carta semplice.

Quanto costa il Passaporto in Italia

Chi vuole avere il passaporto deve dunque sostenere dei costi. In primo luogo bisogna effettuare un versamento di 42, 50 euro presso gli uffici postali di Poste italiane mediante bollettino di conto corrente n. 67422808 intestato a: “Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del tesoro”, in distribuzione presso gli uffici postali di Poste italiane. Il bollettino postale dovrà riportare nello spazio “eseguito da” i dati dell’intestatario del passaporto anche se minore e nella causale dovrà esser scritta la dicitura “importo per il rilascio del passaporto elettronico”. Non saranno accettati bollettini in bianco, bonifici, giroconti ed altre tipologie di versamenti.

Accanto a questo versamento, va pagato anche un contrassegno amministrativo (marca da bollo) da € 73,50 da richiedere in una rivendita di valori bollati o tabaccaio. Dal 24 giugno 2014 è abolita la tassa annuale del passaporto ordinario da € 40,29. Pertanto tutti i passaporti, anche quelli già emessi, saranno validi fino alla data di scadenza riportata all’interno del documento per tutti i viaggi, inclusi quelli extra UE, senza che sia più necessario pagare la tassa annuale da € 40,29.

Esta: il passaporto per entrare negli Stati Uniti

Chi intende recarsi negli Stati Uniti per viaggio d’affari o per turismo potete usufruire del Visa Waiver Program, ovvero del viaggio senza visto. Per usufruire del programma è necessario:

viaggiare esclusivamente per affari e/o per turismo

rimanere negli Stati Uniti non più di 90 giorni

possedere un biglietto di ritorno.

Per viaggiare con il Visa Waiver Program si deve richiedere un’autorizzazione al viaggio elettronica, prima di salire a bordo del mezzo di trasporto, aereo o navale, in rotta verso gli Stati Uniti. L’Esta è rilasciata online dall’autorità statunitense, previo pagamento di una tassa di 14 dollari, pagabile online.

Requisito obbligatorio per ottenere l’Esta è il possesso del passaporto elettronico, ovvero del passaporto con microchip inserito frontalmente nella copertina.

In mancanza anche di uno dei requisiti elencati per usufruire del programma Visa Waiver Program, è necessario richiedere il visto.

Passaporto temporaneo

Il passaporto temporaneo che è un documento di viaggio di emergenza, con validità pari o inferiore a 12 mesi, costituito da un libretto con 16 pagine e non dotato di microchip. Il passaporto temporaneo è rilasciato in casi specifici che sono:

impossibilità temporanea alla rilevazione delle impronte digitali come ad esempio le fratture ossee o le ferite ad ambo gli arti superiori

casi eccezionali nei quali ci siano la necessità e l’urgenza di ottenere il passaporto ma sia impossibile il rilascio di un passaporto ordinario.

Alla domanda è necessario allegare:

un documento di riconoscimento valido

2 foto formato tessera identiche e recenti

la ricevuta di pagamento di € 5,20 per il passaporto temporaneo.

Il versamento in questo caso deve essere effettuato esclusivamente presso gli uffici postali di Poste italiane mediante un bollettino ordinario sul conto corrente n. 3810521 intestato a: Ministero dell’economia e delle finanze e sulla causale si deve scrivere: “importo per il rilascio del passaporto elettronico”.