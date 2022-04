Graduatorie GPS: come inserirsi e aggiornare il punteggio

Le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per il 22/23 e 23/24 si aggiornano tra aprile e maggio: ecco le 7 cose da sapere per arrivare pronti.

Graduatorie GPS 2022/24 ai nastri di partenza: vediamo di seguito per quali supplenze o assunzioni in ruolo serve l’iscrizione in questi elenchi, quali sono i requisiti d’accesso per i diversi insegnamenti e gradi scolastici, come si aggiorna il punteggio e per quanto resta resta valido.

Come funzionano le graduatorie GPS?

Le Graduatorie Provinciali per le Supplenze a Scuola sono divise in due fasce (I e II fascia): nella prima fascia sono inseriti i docenti con abilitazione o specializzazione nello specifico grado di istruzione e per la specifica classe di concorso nella secondaria; nella seconda fascia sono inseriti i docenti con i requisiti per ciascuna graduatoria.

Per la seconda fascia:

per il posto comune di infanzia e primaria entrano anche studenti dal terzo anno di SdFP con almeno 150 CFU;

per la secondaria serve il relativo titolo di studio più: 24 CFU oppure abilitazione specifica o ancora un precedente inserimenti in seconda fascia per la specifica classe di concorso;

per insegnanti tecnico-oratici serve il diploma più: 24 CFU o abilitazione specifica o precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso);

l’unica laurea triennale con 24 CFU che permette l’ingresso in graduatoria GPS è la Laurea L19 Scienze dell’educazione, per il Personale educativo;

gli specializzandi VI ciclo TFA sostegno possono iscriversi con riserva e scioglierla con titolo conseguito entro il 15 luglio 2022.

Come si accede alle GPS di sostegno?

Nella prima fascia delle GPS sostegno si inseriscono i docenti con specializzazione nello specifico grado di istruzione. Accedono alla seconda fascia i docenti che: entro l’a.s. maturano tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado; sono in possesso del titolo di abilitazione per lo specifico grado o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del grado.

Per quante province si può presentare la domanda nelle GPS?

La domanda di inserimento o aggiornamento o trasferimento si può presentare in una sola provincia per una o più GPS e per le graduatorie di istituto di seconda e terza fascia della stessa provincia.

Quali titoli e servizi si devono indicare nella domanda di iscrizione o aggiornamento GPS?

Nella domanda si inseriscono i nuovi titoli e servizi conseguiti dopo la scadenza della precedente graduatoria GPS ed entro il nuovo termine di presentazione delle domande per la nuova GPS. E’ possibile anche inserire vecchi titoli e servizi mai presentati prima.

Quanti anni restano validi i punteggi in GPS?

Le graduatorie GPS hanno validità biennale. Le prossime copriranno il biennio 2022/23 e il 2023/24.

Per quali supplenze sono usate le graduatorie GPS?

Le graduatorie GPS vengono utilizzate dopo le GaE, per l’attribuzione delle supplenze annuali (fino al 31 agosto) e per quelle fino a fine attività didattiche (al 30 giugno).

Le GPS possono essere usate per le assunzioni in ruolo?

Sì, le GPS di prima fascia possono essere usate per l’assunzione in ruolo su posto comune o di sostegno, se restano disponibilità dopo le assunzioni da GaE e da graduatorie di merito per concorso. Per il 2022/23, questa procedura è limitata ai posti di sostegno.