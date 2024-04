Bonus Turismo: cessione credito da comunicare

Bonus Turismo nel cassetto fiscale dei beneficiari, utilizzo in compensazione o con cessione del credito: il modello e le istruzioni di comunicazione.

Pronto il modello e le istruzioni per comunicare l’eventuale cessione del credito d’imposta per interventi edilizi ammessi al Bonus Turismo e del Tax credit OTA dopo gli anni Covid, in ottica anti-crisi.

I crediti d’imposta sono consultabili nel cassetto fiscale sul sito dell’Agenzia delle Entrate, con un codice da trasmettere Fisco in caso di cessione.

Bonus Turismo e OTA: come utilizzarli

Si tratta dei due incentivi previsti dagli articoli 1 e 4 del DL 152/2021, in base al quale sono state sostenute le agenzie di viaggio e tour operator in difficoltà e agevolate le imprese turistico-ricettive per interventi specifici, ad esempio la rimozione delle barriere architettoniche, i lavori antisismici e di riqualificazione energetica o la realizzazione di piscine presso strutture ricettive.

Il tax credit si usa in compensazione tramite modello F24 (con i codici tributo: 6997 – Credito d’imposta a favore delle agenzie di viaggi e dei tour operator di cui all’articolo 4 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152; 7059 – Credito d’imposta a favore delle imprese turistiche di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152).

In alternativa può essere ceduto una sola volta e per l’intero importo. Sono ammesse due ulteriori cessioni solo se a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario oppure di imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.

Cessione tax credit Turismo: modello e regole

Intervendo su questo passaggio, il nuovo provvedimento delle Entrate definisce le modalità con cui adempiere all’obbligo di tracciamento del tax credit, tramite comunicazione della sua eventuale cessione.

Ogni cessione deve essere comunicata all’Amministrazione finanziaria via PEC all’indirizzo cessionecreditoimpreseturistiche@pec.agenziaentrate.it,

Bisogna utilizzare a tale scopo il nuovo modello “Comunicazione della cessione del credito d’imposta per le imprese turistiche e dei crediti d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator”.